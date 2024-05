Pétrole : le Brent clôture à 81,36 USD

>> Pétrole : le Brent en légère hausse à près de 83 USD

>> Pétrole : le Brent clôture à 82,88 USD

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a reculé de 0,65%, pour clôturer à 81,36 USD. Celui de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance a lui abandonné 0,90%, à 76,87 USD. Plus tôt, le Brent était descendu à son plus bas depuis mi-février et le WTI en avait fait autant pour la première fois depuis près de quatre mois. Dans le vert en début de séance, les cours de l'or noir se sont retournés après la publication de plusieurs indicateurs économiques américains.

APS/VNA/CVN