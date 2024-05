Démission du chef de cabinet argentin Nicolas Posse

>> Argentine : le président Milei annonce une dérégulation massive de l'économie

>> L'Argentine réaffirme son engagement envers le multilatéralisme lors de la réunion des MAE



L'actuel ministre de l'Intérieur, Guillermo Francos, succédera à M. Posse "dans le but de donner plus de poids politique" à la fonction de chef de cabinet, a indiqué la présidence dans un communiqué. M. Posse, un ingénieur industriel de 58 ans, était le chef du cabinet des ministres depuis le 10 décembre 2023, date à laquelle M. Milei a pris ses fonctions. La démission de M. Posse est due à une "différence de critères et d'attentes en ce qui concerne le progrès du gouvernement et les tâches qui lui sont confiées", selon son bureau.

Xinhua/VNA/CVN