Pakistan : 28 morts et plus de 20 blessés dans un accident de bus

Au moins 28 personnes ont été tuées et plus de 20 autres blessées mercredi matin 29 mai dans un accident de bus survenu dans le district de Washuk, dans la province pakistanaise du Baloutchistan (Sud-Ouest), a annoncé la police locale.

La police locale a déclaré à Xinhua qu'un bus transportant plus de 50 passagers était tombé dans un fossé dans la zone de Bismia du district, faisant 28 morts, dont des femmes et des enfants. Des agents de police et des équipes de secours ont été dépêchés sur le site , et les corps et les blessés ont été admis à un hôpital voisin. Les médecins craignent que le bilan ne s'alourdisse encore, plusieurs blessés se trouvant dans un état critique. Certains passagers légèrement blessés ont indiqué qu'un pneu de l'autobus, alors en excès de vitesse, avait éclaté tandis qu'il se rendait de la ville de Turbat à Quetta, a ajouté la police.

Xinhua/VNA/CVN