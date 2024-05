Les Sud-Africains commencent à voter pour les élections générales

Plus de 27 millions d'électeurs devraient voter dans plus de 23.000 bureaux de vote à travers le pays pour élire une nouvelle Assemblée nationale et des assemblées législatives provinciales, selon la Commission électorale indépendante (CEI) d'Afrique du Sud, l'organe électoral du pays. Les élections nationales et provinciales de 2024, qui coïncident avec la célébration par l'Afrique du Sud de 30 ans de liberté et de démocratie, sont les septièmes élections générales organisées dans le pays depuis la fin de l'apartheid en 1994. La CEI a déclaré que les résultats des élections seraient annoncés dimanche 2 mai. La nouvelle Assemblée nationale choisira alors le président du pays pour les cinq prochaines années.

Xinhua/VNA/CVN