Explosion dans une usine en Tanzanie : le nombre de décès a crû à 13 personnes

Le bilan de l'explosion d'une usine de sucre dans l'Est de la Tanzanie, à Mgorogoro, s’alourdit à 13 morts, dont des ressortissants indiens, kenyans et brésiliens, informe l’agence Xinhua.

L’incident a été dû à une panne électronique du système de chauffage. Le porte-parole du Service d'incendie et de secours, Shabani Marugujo, avait déclaré précédemment au média Mwananchi qu'une opération de recherche et de sauvetage avait été lancée immédiatement et que l'enquête sur l'incident était en cours.

TASS/VNA/CVN