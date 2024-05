Le Bénin et le Brésil annoncent la dynamisation de leur relation bilatérale

D'après le communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre entre les deux présidents, le Bénin et le Brésil aspirent à promouvoir leur vision commune pour un monde plus juste, un système multilatéral plus représentatif et une diversité culturelle enrichissante, où dominent les règles et principes du droit international ainsi que la défense de la paix et de la sécurité. "À cet égard, les deux présidents ont décidé de donner un nouvel élan au partenariat bilatéral pour servir de vecteur à cette vision commune, avec pour piliers essentiels l'agriculture, la formation technique et professionnelle, la culture, le tourisme et le transport aérien, la défense et la sécurité et le financement du développement", indique le communiqué, soulignant la volonté des deux hommes politiques de faire de ce partenariat une vitrine de l'action du Brésil en Afrique et un modèle de coopération Sud-Sud.

Xinhua/VNA/CVN