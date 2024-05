Tchad : la composition du nouveau gouvernement dévoilée

Selon le décret présidentiel lu sur la télévision publique et publié sur le site Internet de la présidence tchadienne, le premier gouvernement de la Ve République compte 27 ministres et huit secrétaires d'État. Parmi les membres du gouvernement figurent cinq femmes. La plupart des ministres de la nouvelle équipe ont déjà occupé une fonction ministérielle dans le gouvernement précédent. Les ministres de la Justice, de l'Enseignement supérieur, de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et des infrastructures ont gardé leurs portefeuilles dans le nouveau gouvernement. Abderaman Koulamallah a été nommé ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. Issakha Maloua Djamous a été nommé à la tête du ministère des Armées.

