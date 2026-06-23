Mondial-2026 : respect et adoration pour Messi en Argentine

Les rues étaient désertes mais les bars remplis de supporters aux maillots albicelestes lundi 22 juin à Buenos Aires, alors que l'Argentine célébrait les 40 ans de la "main de Dieu" de Diego Maradona et que Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sous un soleil hivernal, des centaines de supporters ont aussi convergé vers les "fan zones" de la capitale argentine pour suivre le match contre l'Autriche, arborant drapeaux, casquettes et maillots bleu ciel et blanc.

Auteur des deux buts de la victoire (2-0), malgré un pénalty manqué en début de rencontre, Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 18 buts, devançant l'Allemand Miroslav Klose (16).

Et le pays a poussé un soupir de soulagement quand Messi a scellé le succès des idoles locales avec son second but à la 95e minute, après un match pas toujours maîtrisé face à des Autrichiens sans complexes.

"Messi est imparable, vraiment. Le vieux qui était sur le point de prendre sa retraite ? Le voilà, pour vous tous", s'est réjoui Juan Beva, 25 ans, dans l'une des fan zones.

Alors que le capitaine argentin établissait un nouveau record sous le maillot albiceleste, les supporters se souvenaient également de l'anniversaire du doublé de Maradona contre l'Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique, avec son célèbre but marqué de la main, et son "but du siècle" quatre minutes plus tard après une chevauchée fantastique.

Pour Fernando Rollan, 38 ans, "Maradona est issu des classes populaires, il est du peuple et a apporté beaucoup de joie à ces gens qui n'ont pas accès à certains plaisirs. Messi, en revanche, appartient à une autre génération", a-t-il comparé. "Mais je l'aime !"

"Très ému"

Même si le souvenir de Maradona occupe toujours une place centrale dans l'imaginaire footballistique argentin, l'idolâtrie dont fait l'objet Messi, qui fêtera ses 39 ans mercredi, revêt une dimension qui lui est propre.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je suis ému", a déclaré Brian Duarte, 27 ans, les yeux humides, sur une place du centre de Buenos Aires. "Je suis très ému parce qu'en vérité, nous avons le privilège de pouvoir profiter de Messi encore aujourd'hui."

Son nom et son visage sont partout, sur des fresques murales, des t-shirts, des tatouages, les vitrines des bars et les volets des commerces.

À Buenos Aires, son image occupe des lieux emblématiques comme l'Obélisque, et dans la province de Neuquén, en Patagonie, une statue de 26 m de haut vient même d'être inaugurée en son honneur.

Cette dévotion s'est manifestée vendredi dernier, lorsqu'une fausse nouvelle a annoncé le décès de Jorge Messi, le père du footballeur, une "fake news" qui a déclenché l'indignation du public. La famille a ensuite indiqué que Jorge Messi souffrait d'un problème de santé et qu'il était suivi par des médecins.

Mais cet épisode a mis en lumière un phénomène peu courant en Argentine : pendant des mois, la maladie du père du capitaine était connue dans les milieux sportifs et journalistiques, sans que les principaux médias n'en parlent.

"On le savait tout et personne n'en parlait. Ça déstabilise le gars, ça n'apporte rien", a commenté la chroniqueuse et animatrice Yanina Latorre , après que l'affaire a été révélée à la suite de cette fausse nouvelle.

Parmi les supporters interrogés par l'AFP, une opinion similaire prédominait : "Nous sommes en pleine Coupe du monde et ils ne veulent pas nuire à Messi. Ils ont agi avec prudence. Il faut essayer de ménager Messi en ce moment", a estimé Oscar Aguilera, 59 ans, en quittant la place.

AFP/VNA/CVN







