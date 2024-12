Le 80e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam célébré à Rome

L'ambassade du Vietnam en Italie et le Bureau de l'attaché de défense vietnamien en Espagne et en Italie ont organisé conjointement le 16 décembre à Rome une cérémonie pour commémorer le 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (APV) et le 35 e de la Journée de la défense nationale du peuple (22 décembre).

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung a déclaré que l'APV n'avait cessé de se renforcer, montrant clairement son courage et sa position en tant que force révolutionnaire profondément enracinée dans le peuple et luttant pour ses intérêts. L'armée est une source de fierté pour le Parti, l'État et le peuple vietnamiens.

Le diplomate a également noté des avancées significatives dans les relations de défense entre le Vietnam et l'Italie. L'Italie participera notamment pour la première fois au Salon international de la défense du Vietnam 2024, qui s'ouvrira à Hanoï le 19 décembre.

Le colonel Van Viêt Cuong, attaché de défense vietnamien en Espagne et en Italie, a souligné que la diplomatie de défense était devenue l'un des piliers de la politique étrangère du Vietnam, un moyen pour le pays de construire et de renforcer la confiance stratégique, de favoriser l'amitié avec les nations et les organisations internationales, et d'élever la position et le prestige du pays, du peuple et de l'Armée populaire du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Van Viêt Cuong a annoncé la création d'un nouveau bureau de l'attaché de défense du Vietnam à Rome l'année prochaine.

Au cours de la cérémonie, les participants ont regardé un documentaire sur la formation de l'Unité de propagande de l'Armée de Libération, précurseur de l'APV, le 22 décembre 1944, suite à une directive du Président Hô Chi Minh.

En marge de la cérémonie, Sandra Scagliotti, consule honoraire du Vietnam à Turin et à Gênes, a déclaré que l'APV était le fondement et le noyau des forces armées vietnamiennes, au service du peuple et combattant pour le peuple.

VNA/CVN