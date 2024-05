Le 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu célébrée en Russie

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a rappelé l'importance symbolique de la Victoire de Dien Bien Phu de l'armée vietnamienne il y a 70 ans, qui a conduit à la signature des Accords de Genève rétablissant la paix dans le Nord et mettant fin à la présence coloniale française au Vietnam. Il a souligné qu'il s'agissait aussi d'une victoire diplomatique, renforçant la position du jeune Vietnam sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

La victoire a également eu une grande importance pour les mouvements de libération nationale dans le monde entier, mettant fin à la domination coloniale française dans trois pays d'Indochine, ouvrant la voie à l'effondrement du colonialisme dans le monde.

Le 7 mai de chaque année, le peuple vietnamien en Russie se souvient des mérites et des sacrifices des héros, des martyrs et des travailleurs de première ligne pour obtenir la victoire historique de Dien Bien Phu qui "a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde", a fait savoir Dang Minh Khoi. L'ambassadeur a souligné l'importance de transmettre cette tradition glorieuse et héroïque à la jeune génération.

Lors de cet événement, le poète vietnamien Nguyen Huy Hoang, président de l'Association vietnamienne des arts et des lettres en Russie, a partagé ses idées sur l'image des soldats dans la poésie vietnamienne. Les participants ont également eu l'occasion de profiter d'un spectacle avec des chansons patriotiques.

A cette occasion, le nouveau comité exécutif de l'Association vietnamienne des arts et des lettres en Russie a également été présenté.

VNA/CVN