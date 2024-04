Les Vietnamiens au Laos fiers des réalisations exceptionnelles de leur pays natal

Photo : VNA/CVN

Bùi Thi Oanh, qui travaille actuellement pour une entreprise étrangère à Vientiane, ne peut toujours pas oublier les histoires et les leçons sur la signification de la victoire historique du 30 avril 1975.

Elle se sent heureuse et fière que son pays évolue très rapidement, que ses infrastructures soient de plus en plus modernes et que des parcs industriels surgissent partout. Cela contribue non seulement à créer de nombreux emplois, mais aide également les habitants à avoir un revenu stable.

Selon elle, ces réalisations remarquables sont dues à la direction avisée du Parti et du gouvernement et aux efforts continus du peuple vietnamien.

Elle a également exprimé son appréciation pour l'attention que le Parti et l'État ont toujours accordée à la communauté vietnamienne à l'étranger au cours des dernières années. Plus récemment, l'Assemblée nationale du Vietnam a approuvé la loi foncière révisée, qui permet aux Vietnamiens d'outre-mer, à partir du 1er juillet 2024, d'acheter des maisons, d'avoir des droits de propriété sur un logement et des droits d'utilisation des terres comme suit : citoyens nationaux.

C'est la preuve que le Parti et l'État ont absorbé et reconnu les opinions et les contributions des Vietnamiens d'outre-mer au cours du processus législatif, ce qui encouragera les Vietnamiens et les entreprises d'outre-mer à rentrer chez eux pour investir dans l'immobilier, créant d'importants flux de trésorerie de l'étranger vers le Vietnam, contribuant de manière significative au développement socio-économique du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Appréciant la direction du Parti et de l'État, Phi Van Mai, président de l'Association des Vietnamiens de la province d'Oudomxay, a déclaré que sous la direction avisée du Parti, le Vietnam avait réalisé de nouveaux progrès et de nouveaux miracles dans la défense, d’édification et de de développement du pays, notamment dans le Renouveau et de l'intégration internationale.

Selon lui, les réalisations obtenues au cours des 38 années de Renouveau constituent une preuve évidente de la justesse et de la créativité de notre Parti dans l'application du marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh sur la voie du socialisme est cohérente, avec la réalité du pays et la tendance objective de développement du monde et de l'époque.

Il a estimé qu'avec les brillantes réalisations du Vietnam ces derniers temps et la dynamique de croissance de 2023 et 2024, l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée continueront à s'unir et à maintenir un environnement pacifique et à créer de nouvelles avancées socio-économiques, mettre en œuvre avec succès les objectifs nationaux, améliorer les revenus et la qualité de vie de tous.

VNA/CVN