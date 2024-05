Promotion de la langue maternelle au sein de la communauté vietnamienne au Danemark

>> Promouvoir l’enseignement de la langue vietnamienne en Hongrie

>> Préserver la langue vietnamienne au sein de la diaspora en République tchèque

>> Promotion de la langue vietnamienne parmi plusieurs générations de Vietnamiens au Japon

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi, a souligné l'importance de cette activité, qui aide les enfants à non seulement préserver leur langue maternelle, mais aussi à comprendre mieux les traditions, la culture et l'histoire nationale, renforçant les liens familiaux, le développement personnel et les liens au sein de la communauté.

Par ailleurs, l'ambassadeur Luong Thanh Nghi a annoncé que le gouvernement vietnamien considère l'enseignement et l'apprentissage du vietnamien comme l’une des priorités pour les Vietnamiens vivant à l'étranger. Depuis 2023, le 8 septembre de chaque année a été choisi comme la Journée de la langue vietnamienne à l'étranger. De plus, chaque année, le Comité d'État pour les Vietnamiens résidant à l'étranger organise des camps d'été pour les jeunes Vietnamiens à l'étranger, ainsi que des formations pour les enseignants de vietnamien à l'étranger.

Photo : VNA/CVN

La communauté vietnamienne au Danemark, qui compte actuellement plus de 16.000 personnes, s'est bien intégrée dans la société danoise et est largement reconnue par le gouvernement local pour sa contribution au développement économique, culturel et social du pays. Depuis de nombreuses années, cette communauté s’oriente toujours à sa patrie, préservant les traditions culturelles nationales, dont la langue vietnamienne.

VNA/CVN