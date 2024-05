Célébration de la Fête du roi des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville

Trân Trong Dung, président de l'Association d'amitié Vietnam - Pays-Bas de Hô Chi Minh-Ville, a adressé ses meilleurs vœux aux citoyens néerlandais qui vivent, travaillent et étudient dans la mégapole du Sud à cette occasion.

Photo: VNA/CVN

Trân Trong Dung a souligné que depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Pays-Bas en avril 1973, les relations bilatérales n'avaient cessé de se développer et avaient connu de grands progrès, notamment l'établissement du partenariat intégral en 2019. Depuis lors, les deux pays coopèrent largement dans de nombreux domaines, allant de la politique à la diplomatie, l'économie, le commerce, les investissements..., a-t-il souligné.

Il a mentionné en particulier la visite officielle du Premier ministre néerlandais Mark Rutte au Vietnam en novembre 2023 et la signature de plus de 40 documents de coopération entre des entreprises des deux pays le 31 mars dernier.

À Hô Chi Minh-Ville, les Pays-Bas sont actuellement le plus grand investisseur de l'Union européenne avec un capital total de plus de 5,1 milliards d'USD. La ville élabore un plan d'action pour mettre en œuvre son mémorandum de coopération avec les Pays-Bas dans les domaines liés à la lutte contre les inondations.

Daniel Coenraad Stork, consul général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville, a estimé que les relations entre les Pays-Bas et le Vietnam avaient été renforcées dans de nombreux domaines, en soulignant les visites au Vietnam du Premier ministre néerlandais en 2023 et d'une délégation d'entreprises néerlandaises en mars dernier.

Le Consulat général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville souhaite maintenir et renforcer sa coopération avec l'Union des organisations d'amitié et l'Association d'amitié Vietnam - Pays-Bas de la mégapole du Sud, contribuant ainsi à renforcer et à développer les relations amicales et la coopération entre les deux pays, a-t-il affirmé.

VNA/CVN