Photo : VNA/CVN

Il s'agit de l'une des activités organisées par le Parti, l'État et l'armée lao pour commémorer cette victoire qui a contribué à écraser le complot d'invasion des colonialistes français, obligeant la France à signer les Accords de Genève, mettant ainsi fin à la guerre d'agression en Indochine et reconnaissant l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

S'exprimant lors de la célébration, la vice-présidente lao Pany Yathotou a passé en revue les étapes importantes et le processus de résistance persistant qui dure huit années consécutives du peuple vietnamien en particulier et des trois pays d'Indochine en général.

Elle a affirmé que la Victoire de Diên Biên Phu n'était pas seulement un événement revêtant une grande signification historique pour le peuple héroïque vietnamien, démontrait aussi la force de la grande union nationale et l’aspiration brûlante du peuple vietnamien à la paix et à l'indépendance nationale, montrait également la maturité, le courage et la force résiliente des forces armées vietnamiennes. Elle a souligné que la Victoire de Diên Biên Phu témoignait de l'excellente direction du Parti travailliste vietnamien (plus tard Parti communiste du Vietnam) dirigé par le Président Hô Chi Minh.

C’est la victoire la plus brillante de l'histoire de l'humanité, reconnue par l'histoire nationale vietnamienne et l'histoire mondiale du XXe siècle pour avoir brisé le système colonial communiste, a estimé Pany Yathotou.

Photo : VNA/CVN

La Victoire de Diên Biên Phu n’était pas seulement une victoire du peuple vietnamien mais aussi une victoire du peuples lao et cambodgien qui se sont alliés pour lutter contre un ennemi commun pour la libération nationale. Cette victoire a obligé le gouvernement colonial français à signer les Accords de Genève de 1954, rétablissant la paix en Indochine, reconnaissant l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

La vice-présidente du Laos a souligné que le Laos et le Vietnam entretenaient des relations étroites, construites avec la sueur et le sang de dizaines de milliers de soldats révolutionnaires lao et vietnamiens et d’habitants des deux pays. Dans le contexte actuel de changements rapides et complexes dans le monde et la région, les deux pays doivent continuer à préserver et à promouvoir leur grande amitié, leur solidarité spéciale et leur coopération globale pour développer ensemble le pays.

Pour le faire, elle a précisé que le Laos et le Vietnam devraient continuer à promouvoir la tradition de la Victoire de Diên Biên Phu afin de renforcer la solidarité spéciale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, pour les intérêts des deux peuples et des deux nations, tout en continuant à éduquer les deux peuples, en particulier les jeunes, aux relations spéciales entre Laos - Vietnam.

VNA/CVN