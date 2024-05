Coup d'envoi d'un tournoi de football pour les Vietnamiens d'outre-mer en Russie

Le tournoi - le quatrième du genre - attire cette année la participation de cinq équipes, s'affrontant dans un format de tournoi à la ronde. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du tournoi, Vu Son Viêt, chef adjoint du conseil des affaires communautaires de l'ambassade du Vietnam en Russie, a déclaré que l'événement sportif contribuait à consolider la solidarité, un facteur important pour la communauté vietnamienne en Russie dans la situation actuelle.

Les activités sportives, culturelles et artistiques aident les Russes à mieux comprendre le peuple vietnamien et à intégrer plus profondément la communauté vietnamienne dans la société russe.

Pour sa part, le représentant du Centre commercial Sadovod, Alexandre Yakovlevich, a déclaré que le tournoi de football était devenu une bonne tradition et avait renforcé l’amitié entre les hommes d'affaires vietnamiens et les dirigeants du centre.

