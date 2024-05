Le Vietnam au 10e Forum africain de l'investissement et du commerce

Le Vietnam a assisté au 10 e Forum africain de l'investissement et du commerce (AFIC 2024) tenu les 4 et 5 mai à Alger, en Algérie.

L'AFIC10 a réuni environ 800 délégués, dont plus de 250 investisseurs et hommes d'affaires de 39 pays dans le monde.

Dans le cadre de l'événement, l'ambassade et l'Office du commerce du Vietnam en Algérie ont présenté un certain nombre de produits vietnamiens aux amis pays africains, tels que le café, le poivre, les noix de cajou, les noix de macadamia, la viande de noix de coco, les produits pharmaceutiques et les produits artisanaux...

Les participants ont hautement apprécié la qualité des produits vietnamiens. Certains représentants d'entreprises ont exprimé leur désir de se connecter avec les entreprises vietnamiennes pour rechercher des opportunités de coopération.

Selon le conseiller commercial vietnamien en Algérie, Hoàng Duc Nhuân, participant pour la 4e fois à l’AFIC, le Vietnam souhaitait d’en apprendre davantage sur les politiques africaines en matière de commerce et d’investissement. Plus précisément cette année, les pays africains promeuvent la concrétisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui sera une opportunité pour les entreprises et les produits vietnamiens à pénétrer profondément sur ce marché.

Selon les données des douanes vietnamiennes, au cours des trois premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires des exportations entre le Vietnam et l'Afrique a augmenté de 31,7%. En même temps, le chiffre d'affaires à l'import-export entre les deux parties a atteint 75 millions d'USD, en hausse de 16% par rapport à la même période de l'année dernière.

