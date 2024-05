Des Vietnamiens d'outre-mer visitent Truong Sa et la plate-forme DK1

Une délégation de près de 70 Vietnamiens d'outre-mer ( Viêt kiêu ) de 22 pays du monde vient de terminer le 30 avril sa visite aux soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa (Spratly) et de la plate-forme DK1.

Photo : VNA/CVN

La visite a été organisée à l’occasion du 49e anniversaire de la Réunification du pays (30 avril 1975) et de la libération de Truong Sa (29 avril 1975), du 69e anniversaire de la création de la Marine populaire du Vietnam (7 mai 1955).

C'est la 11e année que le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Commandement de la Marine, organisent cette visite significative. Pendant leur voyage du 24 au 30 avril, les Viêt kiêu ont visité les îles de Sinh Tôn Dông, Len Dao, Da Dông, Da Tây, le bourg insulaire de Truong Sa et la plate-forme DK1/14 Phuc Tân.

Selon l'ambassadeur Nguyên Manh Dông, vice-président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, ces dernières années, l'organisation des délégations à visiter Truong Sa et la plateforme DKI a contribué à la diffusion de l'amour pour la Patrie, la mer et les îles au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger. C'est l'occasion pour les Viêt kiêu de voir de leurs propres yeux la détermination et les acquis du Parti et de l'État dans la préservation de la souveraineté sacrée de la mer et des îles du pays, de continuer à affirmer la souveraineté du Vietnam à Truong Sa et Hoàng Sa (Paracels).

C'est aussi l'occasion pour les Vietnamiens d'outre-mer au monde de se rencontrer, d'échanger et de se connecter avec les habitants au pays, contribuant ainsi à renforcer le grand bloc d’union nationale, a-t-il ajouté.

Avant le voyage, répondant à l'appel du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, la communauté vietnamienne des pays a activement contribué financièrement au programme "Tout le pays pour Truong Sa" et aux soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa et de la plate-forme DK1. La somme collectée s'élève à 1,6 milliard de dôngs (63.155 USD).

De 2012 à 2024, 11 visites ont été organisées, réunissant près de 600 Vietnamiennes d'outre-mer de plus de 40 pays et territoires Au cours de leurs voyages, les Viêt kiêu ont apporté près de 30 milliards de dôngs aux soldats et habitants des plates-formes.

VNA/CVN