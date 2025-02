Le 3e Festival du film asiatique de Dà Nang : un atelier de réalisation de films

Pour sa troisième édition qui débutera en juin, le Festival du film asiatique de Dà Nang (DANAFF) espère découvrir et encourager les cinéastes talentueux d’Asie.

Les organisateurs de l’événement ont annoncé que pour la première fois, ils organiseront pendant le festival un atelier et un marché de projets pour les cinéastes d’art et d’essai de toute l’Asie.

Environ cinq à sept projets seront sélectionnés par un comité des professionnels du secteur. Les projets doivent être des histoires fictives et le film doit durer au moins 70 minutes. Les films documentaires et d’animation ne sont pas acceptés.

Les candidats doivent soumettre les documents suivants : un synopsis (max 800 mots) ; un résumé (max 2000 mots) ; la déclaration artistique du réalisateur (une page) ; le traitement (8 à 10 pages) ; une déclaration du producteur (une page) ; un budget détaillé et un plan financier détaillé ; un calendrier de production ; un lien vers les travaux antérieurs du réalisateur ; un CV pour la société de production, le producteur et le réalisateur ; tout élément visuel ou matériel pertinent qui présente la vision du projet ; et un scénario terminé disponible si nécessaire.

Les candidatures doivent être rédigées en anglais. La période de soumission se terminera le 10 avril et les projets sélectionnés seront informés avant le 30 avril. Les projets ne doivent pas avoir été sélectionnés auparavant sur un autre marché de projets en Asie, à l’exception de l’Asie du Sud-Est.

Le réalisateur et le producteur de chaque projet choisi recevront des billets d’avion aller-retour (en Asie) et un hébergement pour assister à l’atelier DANAFF et au marché de projets qui se dérouleront du 29 juin au 5 juillet à Dà Nang.

Les participants aux projets sélectionnés passeront quatre jours dans un atelier avec des experts et des mentors expérimentés. Ils présenteront le projet devant un groupe de professionnels, et le meilleur projet recevra un grand prix du DANAFF, avec un projet sélectionné qui recevra un prix CNC.

En soumettant un projet, les cinéastes accordent à DANAFF le droit d’inclure les éléments du projet pendant le festival et à des fins promotionnelles.

Les candidats cinéastes doivent disposer des droits nécessaires pour postuler et s’assurer que les projets ne portent atteinte à aucun droit d’auteur ou droit de propriété intellectuelle. Tous les documents soumis peuvent être envoyés à autumnmeetingprojectmarket@gmail.com.

VNA/CVN