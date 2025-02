Quang Ninh

Cultes familiaux : le tissage de liens et de filiations s’exprime fort à Quang Yên

Dans la province de Quang Ninh (Nord), la ville de Quang Yên compte plus de 120 clans familiaux. Leur point commun ? Chaque année, après le Têt, ils organisent chacun une fête en l’honneur des ancêtres, dont les plus anciens, surnommés Tiên Công, ont créé le premier village à Hà Nam, une île rattachée à cette ville communale.

Au printemps, les temples familiaux de Quang Yên sont somptueusement décorés avec des drapeaux à cinq couleurs, des couplets parallèles et des panneaux en bois pour célébrer la mémoire des ancêtres. Les descendants rentrent de tous les coins du pays, voire de l’étranger, pour cette occasion importante.

"Je suis née à Hà Nam mais me suis installée à Ha Long. En ce début d’année, je rentre dans mon village natal pour rendre hommage aux ancêtres", dit l’une d’entre eux.

"Après mon mariage, je suis partie loin de mon village d’origine que je tiens absolument à présenter à mon mari et à mes enfants. Je veux que mes enfants comprennent les valeurs culturelles du pays, mais surtout de notre clan familial", partage une autre.

"Au début d’année lunaire, tous les clans familiaux de Hà Nam se retrouvent à l’occasion de la fête en l’honneur des ancêtres. Les familles comptant une personne âgée de 80 ans et plus préparent un plateau d’offrande à la maison de culte de leur clan, comprenant notamment une tête de cochon, des pâtes de riz gluant et des fruits. C’est la fierté et la responsabilité de chacun de contribuer à la prospérité de la lignée familiale", explique un autre.

Étant l’une des plus grandes familles de Hà Nam, les Vu conservent avec soin leur temple vénérant l’aïeul Vu Hông Tiêm, temple qui a été classé au patrimoine national en 2001. Vu Trong Luu, le président du conseil familial des Vu Hông, en est très fier.

"Nous participons chaque année au festival en l’honneur des Tiên Công, ces pionniers qui ont créé le premier village sur l’île de Hà Nam. Nous prenons également soin de leurs tombes", dit-il.

Lors des cérémonies en l’honneur des ancêtres de chaque clan, le point d’orgue est la célébration de la mémoire des Tiên Công et de la longévité des seniors. Des processions sont ainsi organisées, avec les personnes âgées de 80 ans, 90 ans et 100 ans transportées en hamac, au son de tambours festifs et d’acclamations des descendants.

"Je me rends aujourd’hui au temple des Tiên Công pour exprimer ma gratitude aux créateurs de la terre de Hà Nam. J’ai 80 ans et je suis très ému", partage un senior.

"Je souhaite que les jeunes générations perpétuent les traditions anciennes et fassent des efforts pour progresser sans cesse", poursuit une autre.

L’ampleur des cérémonies varie en fonction des moyens de chaque clan, mais toutes sont empreintes d’identité familiale et de respect envers les prédécesseurs. Pour Nguyên Thê Nhâm, président du comité populaire du quartier de Phong Côc, c’est une excellente tradition qui mérite d’être promue.

"C’est par le biais des clans familiaux que nous sensibilisons les habitants aux politiques du Parti et de l’État. Ici, tous les différends peuvent être résolus au sein de chaque clan, contribuant au maintien de la paix pour tous", fait-il observer.

Les cérémonies en l’honneur des ancêtres à Quang Yên tissent un lien vivant entre le passé et le présent. À travers ces rites, l’amour de la terre natale et le respect des racines se renforcent, devenant une source précieuse de motivation pour les jeunes générations, les incitant à se dépasser et à participer activement à la construction d’un avenir prospère et radieux pour leur communauté.

