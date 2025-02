L’Inde au chevet du patrimoine mondial de My Son

Le Comité populaire de la province de Quang Nam (Centre) et l'Enquête archéologique de l'Inde (ASI) ont officiellement lancé, vendredi matin 21 février, un ambitieux projet de préservation et de restauration des tours E et F du sanctuaire de My Son, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

>> Une ancienne route datant du XIIe siècle découverte dans le sanctuaire de My Son

>> Une allée souterraine du XIIe siècle dévoilée à My Son

>> Les touristes succombent aux charmes du sanctuaire de My Son

Ce projet s'étendra sur la période 2025-2029 et se déroulera dans la commune de Duy Phu, district de Duy Xuyen. D'après les experts vietnamiens et indiens, la zone des tours E (composée de huit structures architecturales allant de E1 à E8) et le groupe des tours F (comprenant trois édifices de F1 à F3) nécessitent une intervention urgente pour prévenir leur détérioration.

Phan Thai Binh, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Nam, a souligné qu'après une évaluation rigoureuse de l'état actuel des groupes de tours E et F, les experts vietnamiens et internationaux ont unanimement convenu de privilégier la conservation des valeurs originelles du site. Il a également exhorté le district de Duy Xuyen, le Conseil de gestion du sanctuaire de My Son et les services compétents à déployer toutes les ressources nécessaires afin d'assurer le bon déroulement du projet et le respect des délais impartis.

Les experts vietnamiens et indiens ont affirmé qu'ils adopteraient une méthodologie de renforcement et de préservation minutieuse, veillant à préserver l'authenticité architecturale et historique de ces monuments emblématiques. Le directeur de l'Enquête archéologique de l'Inde, Shri Azmira Bhima, a exprimé l'espoir que cette initiative non seulement préservera les valeurs patrimoniales des tours E et F, mais contribuera également à améliorer la gestion et les compétences des spécialistes impliqués dans la conservation des vestiges.

La mise en œuvre rigoureuse des travaux de restauration constituera une réponse efficace face à la dégradation et redonnera tout son éclat à l'espace architectural du sanctuaire de My Son, joyau inestimable du patrimoine culturel mondial situé au cœur du Vietnam. Le sanctuaire de My Son a été reconnu comme patrimoine culturel mondial par l'UNESCO en 1999. Il comprend huit groupes de 71 monuments construits entre le 7e et le 13e siècle. Les temples de My Son sont dédiés à des divinités hindoues telles que Krishna et Vishnou, mais principalement à Shiva.

Les tours-sanctuaires de My Son, véritables prouesses architecturales, déploient une diversité de motifs symbolisant la grandeur et la pureté du Mont Méru, montagne sacrée de la mythologie hindoue. Ce lieu mythique, considéré comme le centre de l'univers et la demeure des dieux, trouve une résonance terrestre dans le paysage montagneux de l'ancienne patrie du peuple cham. La conservation de ce site exceptionnel a débuté au début du XXe siècle, peu après sa redécouverte par les archéologues français.

Bien que les conflits armés aient causé des dommages considérables à plusieurs tours, des efforts constants de restauration ont permis de préserver et d'entretenir les vestiges, garantissant ainsi leur remarquable état de conservation.

VNA/CVN