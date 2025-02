Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir la première ville cinématographique d’Asie du Sud-Est

Hô Chi Minh-Ville élabore une demande d’adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO (UCCN) dans le domaine du film, selon le Service municipal de la culture et des sports.

La candidature devrait être soumise à l’UNESCO le 3 mars. Si elle est retenue, la ville deviendra la première ville cinématographique désignée par l’UCCN en Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la ville, a souligné le dynamisme de l’industrie cinématographique locale et son potentiel de croissance.

En rejoignant l’UCCN, Hô Chi Minh-Ville vise à élever l’industrie cinématographique vietnamienne sur la scène mondiale, contribuant ainsi au développement global du cinéma dans la région.

Cette désignation encouragera la ville à lancer de nouveaux projets, à élargir les programmes de formation avec des experts et à cultiver des ressources humaines de haute qualité.

La Docteure Nguyên Phuong Hoa, cheffe du Département de la coopération internationale au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que devenir une ville cinématographique UCCN renforcerait la réputation de Hô Chi Minh-Ville et en ferait un pôle créatif mondial.

La mégapole du Sud espère également préserver les traditions et les coutumes à travers le cinéma.

Dans sa candidature, Hô Chi Minh-Ville s’engage à mettre en œuvre des projets pour développer l’industrie cinématographique, notamment en accueillant davantage de festivals de cinéma internationaux et en devenant un centre de soutien à l’industrie cinématographique.

Les experts soulignent plusieurs avantages pour le secteur cinématographique de la ville, tels que des politiques de soutien, une communauté créative florissante et des infrastructures culturelles et éducatives modernes.

Cependant, des défis subsistent, comme une croissance économique non durable, des restrictions à la liberté créative et des partenariats public-privé limités.

Le réalisateur Nguyên Quang Dung a souligné la culture riche et diversifiée de Hô Chi Minh-Ville, qui attire ceux qui travaillent dans les domaines créatifs. Il espère que devenir une ville cinématographique allégera les limites créatives et créera plus d’opportunités pour les cinéastes.

L’actrice et productrice Hông Anh a souligné la nécessité de créer davantage d’espaces créatifs et de centres culturels pour rendre la connaissance cinématographique plus accessible au public par le biais d’expositions et d’expériences interactives.

Faisant référence aux collaborations internationales, elle a appelé à affiner et à simplifier les procédures pour attirer les cinéastes étrangers.

Jérémy Segay, attaché régional audiovisuel du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères au Vietnam, au Cambodge, au Laos, au Myanmar et en Thaïlande, a salué Hô Chi Minh-Ville comme un lieu de tournage souhaitable en raison de ses environnements diversifiés et de son hébergement de haute qualité.

Photo : VNA/CVN

Mais il a déclaré que la ville manque d’entreprises dédiées à l’accompagnement des équipes de tournage étrangères et que les procédures administratives restent floues et incohérentes. Il existe peu de grands studios de cinéma modernes capables de gérer plusieurs plateaux simultanément.

Jérémy Segay a déclaré que la ville devrait créer un bureau dédié pour aider les équipes de tournage, développer un guide de tournage et investir dans des studios de cinéma respectueux de l’environnement.

Le professeur Dô Lênh Hung Tu, président de l’Association du cinéma du Vietnam (VCA), a plaidé pour l’engagement des partenariats internationaux et des institutions de formation dans les études cinématographiques, ainsi que l’association du cinéma au tourisme pour maximiser le potentiel des deux industries.

Nguyên Thi Thanh Thuy, artiste du peuple et directrice adjointe du Service de la culture et des sports, a souligné la nécessité de construire des studios de cinéma de classe mondiale pour soutenir la croissance de l’industrie. Mais des recherches et une planification sont en cours pour développer de telles installations dans un avenir proche, a-t-elle déclaré.

Hô Chi Minh-Ville compte 935 entreprises cinématographiques, plus de 100 cinéastes et producteurs et 295 cinémas. L’année dernière, l’industrie a généré 500 millions de dollars de revenus.

VNA/CVN