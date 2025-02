Le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang promet d'éblouir le monde

L’organisateur du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang 2025 a annoncé mercredi 19 février qu’avec le plus grand nombre d’équipes participantes de son histoire, l’édition de cette année promettait d’être la plus excitante avec la participation des plus grands noms, venant des "berceaux" de feux d’artifice du monde.

>> Festival international des feux d’artifice de Dà Nang 2023

>> Feux d'artifice de Dà Nang : les équipes d'Italie et de France prêtes à la finale

>> Les feux d’artifice en fleurs

>> Ouverture du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang - DIFF 2025 se déroulera du 31 mai au 12 juillet, sous le thème "Dà Nang - L’ère nouvelle" (Danang - The New Rising Era). 2025 est l’année du 50e anniversaire de la libération de la ville, donc DIFF 2025 porte le message de la transition, affirmant l’aspiration et la détermination de la ville dans la nouvelle étape, avec une vision de développement prospère et des efforts pour marquer sa position sur la carte touristique internationale.

Cette année, la taille des tribunes et le nombre de places devraient être similaires à DIFF 2024. En plus d’attendre les concerts et les applications de réalité virtuelle qui seront lancées lors de la saison DIFF 2025, le public retrouvera les spectacles de lumière sur la rivière de Hàn avec des équipes participantes préparées avec soin.

Le Vietnam a deux équipes talentueuses participantes : l’équipe de Dà Nang (Danang Fireworks Team) et l’équipe Z121 Vina Pyrotech (Société à responsabilité limitée à un membre Chemical 21 - ministère de la Défense).

Bien qu’elle soit une débutante de DIFF, Z121 Vina Pyrotech sera une candidate extrêmement redoutable et imprévisible avec près de 30 ans d’expérience dans la production et l’exportation de feux d’artifice.

Les deux équipes vietnamiennes "ouvriront le bal" de DIFF, l’équipe de Dà Nang inaugurant DIFF dans la compétition avec le champion en titre DIFF 2024 - la Finlande. Pendant ce temps, Z121 Vina Pyrotech poursuivra la deuxième nuit de compétition avec l’équipe de Pologne.

Les autres huit équipes comprennent l’équipe Joho Pyro Professional Fireworks AB de Finlande - Championne du DIFF 2024, l’équipe Firma Rodzinna - Surex de Pologne ; l’équipe Faseecom de Corée du Sud, l’équipe Macedos Pirotecnia LDA du Portugal ; l’équipe Firma Rodzinna - Surex de Pologne ; l’équipe Liuyang Jingduan New-art Display de Chine ; l’équipe Pyrotex Firewor du Royaume-Uni et l’équipe Martarello Group S.R.L d’Italie.

Le festival de 2024, qui s’est déroulé sur plus d’un mois, combiné à une série d’autres grands événements, a attiré un grand nombre de touristes vietnamiens et étrangers, confirmant une fois de plus la marque de "Ville de festivals et d’événements de premier plan en Asie".

Le nombre total de visiteurs accueillis par les établissements d’hébergement touristique pendant les cinq jours du DIFF 2024 a atteint 360.662 (soit une augmentation de 12% par rapport au DIFF 2023). En particulier, le nombre total de visiteurs servis par les établissements d’hébergement touristique de Dà Nang au cours du 1er mois du DIFF 2024 a atteint plus de 1,5 million, soit une augmentation de 60% par rapport au DIFF 2023.

Les revenus de l’hébergement, de la restauration et des services de voyage de la ville de Dà Nang en juin 2024 ont été estimés à 16.344 milliards de dôngs, soit une augmentation de 28,2% par rapport à la même période de 2023.

NDEL/VNA/CVN