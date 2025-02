Hô Chi Minh-Ville

Exposition personnelle du peintre Bui Tiên Tuân

Pour célébrer ses 30 ans d'activités artistiques professionnelles, l’artiste Bui Tiên Tuân inaugurera son exposition personnelle de peintures "Un voyage" à Sann - The House of Art (106 Nguyên Van Huong, ville de Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville) et à la Maison d’exposition de Hô Chi Minh-Ville (92 Lê Thanh Tôn, 1 er arrondissement) le 22 février.

Bui Tiên Tuân est considéré comme l’un des rares peintres ayant largement contribué à la renaissance et au renouveau de la peinture sur soie vietnamienne. Toutefois, en revenant sur son parcours créatif, il ne se limite pas à cet art : ses œuvres incluent également des peintures à l’huile, sur papier, des laques et, plus récemment, des peintures acryliques de grand format.

Au-delà du thème des jeunes femmes urbaines, ses toiles capturent aussi la poésie des paysages de Hôi An ou la réalité brute de la rue, le tout dans un esprit post-expressionniste et abstrait. Quel que soit le support ou le matériau utilisé, Bui Tiên Tuân exprime toujours une plénitude et un charme singuliers, tout en conservant son identité artistique propre et son style distinctif.

Le peintre Duc Hoa considère Bui Tiên Tuân comme l’un des artistes les plus marquants de la peinture sur soie contemporaine vietnamienne. « Ce qui le distingue, c’est que, tandis que la plupart des peintres sur soie représentent des figures féminines immobiles ou allongées, empreintes de calme et de grâce, Tuân, lui, peint des personnages d’une grande souplesse, penchés ou s’élançant librement dans des directions audacieuses et romantiques. Il façonne ses personnages selon ses idées, dans un équilibre subtil entre tension et relâchement, contraction et expansion, élévation et densité... Dans son trait précis ou dans ses points d’intensité, il ne se limite pas à une représentation réaliste selon le regard humain. Pour moi, c’est une démarche artistique marquée d’une signature personnelle unique », analyse le peintre Duc Hoa.

Texte et photos : Minh Thu/CVN