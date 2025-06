Le 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis célébré à Hô Chi Minh-Ville

L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 26 juin une rencontre pour marquer deux anniversaires : le 249 e anniversaire de l'indépendance des États-Unis (4 juillet 1776 - 4 juillet 2025) et le 30 e de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (1995-2025).

>> Le Vietnam attache une grande importance au partenariat stratégique global avec les États-Unis

>> Le Vietnam attache une grande importance au partenariat stratégique global avec les États-Unis

Photo : VNA/CVN

Pham Thành Kiên, vice-président permanent du Conseil populaire de la ville et président de l'Association municipale d'amitié Vietnam–États-Unis, a souligné que l’Association avait été la première organisation populaire d’amitié bilatérale créée sous la direction du Président Hô Chi Minh.

Il a rappelé qu'avec persévérance, bonne volonté et confiance, le Vietnam et les États-Unis avaient su surmonter les défis du passé pour bâtir un partenariat stratégique global, officiellement établi en 2023.

La coopération bilatérale se renforce dans des domaines tels que l’économie, l’éducation, la défense, l’innovation et le développement durable. Les deux pays poursuivent aussi leurs efforts pour surmonter les séquelles de la guerre, à travers des programmes de déminage, de traitement des substances toxiques...

Photo : VNA/CVN

Pham Thành Kiên a exprimé sa gratitude à Susan Burns, consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, pour son engagement dans des domaines comme la santé, l’éducation, l’environnement et le développement communautaire, et s’est déclaré confiant dans l’avenir prometteur des relations bilatérales.

Pour sa part, Susan Burns a affirmé que les deux pays étaient devenus des partenaires de confiance, entretenant une amitié fondée sur la réconciliation, le respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des systèmes politiques respectifs.

Elle a mis en avant l’éducation et la formation comme piliers des relations entre les deux peuples, et a réaffirmé l’engagement des représentations diplomatiques des États-Unis au Vietnam à soutenir les partenariats entre établissements d’enseignement supérieur vietnamiens et américains.

Elle a également souligné l’importance des programmes d’échanges culturels et professionnels, essentiels à une compréhension mutuelle approfondie.

VNA/CVN