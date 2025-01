Biên Hai : un film célébrant l’amitié Chine - Vietnam à travers l’art du cinéma

Le film Biên Hai , véritable ode à l’amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam, a récemment captivé les spectateurs lors de sa première à Pékin.

Produit par le Département de la propagande du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi et le Bureau du film de cette région, Biên Hai tisse une histoire émouvante autour d’une rencontre inattendue : celle d’A Dung, un garçon chinois de l’ethnie Kinh, et d’A Hoa, une jeune fille vietnamienne.

Photo : QQ/CVN

Leur destin se croise dans l’agitation d’un marché frontalier, où l’amour et les rêves deviennent un pont pour surmonter les épreuves, notamment l’éloignement géographique et les différences culturelles.

Song Zhiqin, directeur adjoint permanent du Centre d'art cinématographique de l'Association chinoise des lettres et des arts, a souligné que le film explore avec finesse les relations croissantes de coopération économique, commerciale et populaire entre la Chine et le Vietnam, tout en mettant en lumière l’impact positif de ces liens.

En tant que premier film chinois consacré au commerce frontalier, Biên Hai va au-delà des frontières physiques et linguistiques pour offrir une réflexion profonde sur l’échange amical entre les peuples des deux pays.

Ce long-métrage prend une dimension encore plus symbolique dans le cadre du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Chine - Vietnam et de l’Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine.

Avec son message universel sur la résilience, l’amour et la coopération, Biên Hai s’impose comme un témoignage artistique puissant des valeurs partagées entre ces deux nations voisines.

VNA/CVN