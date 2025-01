Le Vietnam et le Cambodge célèbrent leur soutien mutuel pour le 46e anniversaire du 7 janvier

Photo : VNA/CVN

Le président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Techo Hun Sen, a souligné le 7 janvier les contributions inestimables des forces armées révolutionnaires cambodgiennes et des soldats volontaires vietnamiens, qui ont courageusement combattu et donné leur vie pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot, assurant ainsi la renaissance du peuple cambodgien.

Dans une déclaration de sept pages prononcée lors d'un rassemblement de masse à Phnom Penh marquant le 46e anniversaire de la victoire du 7 janvier sur le régime génocidaire (1979-2025), auquel ont participé plus de 20.000 personnes, Samdech Techo Hun Sen a exprimé sa profonde gratitude au Vietnam et à ses dirigeants pour leur soutien pendant la lutte.

Il a également remercié la communauté internationale pour ses contributions continues à la paix, à la démocratie et au développement au Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Les médias locaux ont commémoré cette date, qui marque la chute historique du régime de Pol Pot, avec une large couverture, la soulignant comme une vérité historique indéniable, un symbole de solidarité et de libération nationale, et une réalisation monumentale enracinée dans la solidarité internationale entre le Vietnam et le Cambodge.

Uch Leang, président de l'Association des anciens étudiants cambodgiens faisant des études au Vietnam (CAVA), a décrit l'amitié entre les deux pays comme un brillant exemple de solidarité internationale et de liens étroits entre voisins. Il a souligné que la relation s'appuyait sur une histoire commune et une solidarité mutuelle dans leurs luttes pour l'indépendance et la liberté nationale.

Soulignant l'importance de l'événement du 7 janvier, il a déclaré qu'il s'agissait d'une leçon historique pour les générations futures de chérir et de maintenir la tradition de solidarité et de soutien mutuel entre les armées et les peuples vietnamien et cambodgien dans la sauvegarde de leurs territoires.

VNA/CVN