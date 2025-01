La rue des fleurs de Nguyên Huê entre dans la danse de l’unité pour le Têt

La rue des fleurs de Nguyên Huê 2025, sur le thème “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa” (Une belle Patrie, un printemps joyeux et paisible), comportera trois sections: Unité, Transformation et Développement, symbolisant les étapes historiques clés du Vietnam.

Photo : Saigontourist/CVN

Lors d’une conférence de presse le 7 janvier, Truong Duc Hung, directeur général du groupe Saigontourist, a souligné que la conception de la rue des fleurs Nguyên Huê mettrait en valeur les événements marquants de l’année, en mettant l’accent sur les décorations de la statue du Président Hô Chi Minh.

L’entrée sera ornée de la "Danse de l’unité", incarnant l’esprit de progrès et d’unité nationale alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère.

L’une des attractions principales sera deux grandes sculptures, Kim Tỵ (serpent mâle) et Ngân Tỵ (Serpent femelle), exposées à l’entrée de la rue.

Le couple de serpents mesure 25 et 42 m de long, et leurs corps forment trois boucles entrelacées qui créent une base de plus de 11 m de large et de 6 m de haut. Environ 70% des matériaux utilisés pour fabriquer ces mascottes sont respectueux de l’environnement.

La tête et le ventre des serpents sont recouverts de planches compressées, tandis que leur partie supérieure est ornée de pièces de mica fabriquées à la main, qui reflètent la lumière pour améliorer leur apparence.

Chaque serpent comporte respectivement 2.700 et 3.600 écailles de mica. Des lumières LED courent le long des deux côtés de leur ventre, ajoutant un élément vibrant et dynamique au design.

Après 12 ans, la mascotte du serpent fait son retour, avec la zone d’entrée présentant un design impressionnant d’un couple de serpents.

Les mascottes de cette année sont plus grandes et plus élaborées que celles présentées lors de la célébration de l’Année du Serpent en 2013.

La rue des fleurs présentera environ 90 mascottes de serpents, dont une sculpture saisissante d’un cobra femelle représentant des femmes du Sud du Vietnam ornées d’un foulard et d’un chapeau conique.

Inspirée d’un cobra royal, la sculpture pose avec la tête haute et est recouverte de teintes vertes vibrantes, symbolisant la force et la grâce.

La rue des fleurs a attiré plus de 1,2 million de visiteurs lors du dernier Têt, dont de nombreux étrangers.

La rue des fleurs sera ouverte à partir de 19h00 le 27 janvier, deux jours avant le nouvel an lunaire, jusqu’à 21h00 le 2 février, le cinquième jour de la Nouvelle Année.

Le Vietnam connaîtra une pause de neuf jours pour le Têt du Serpent, du 25 janvier au 2 février 2025, soit du 26e jour du 12e mois lunaire de l’Année du Dragon au 5e jour du premier mois lunaire de l’Année du Serpent.

VNA/CVN