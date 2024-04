Des dirigeants du Parti et de l’État rencontrent des anciens combattants de Diên Biên Phu

À l’occasion du 70 e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, les dirigeants du Parti et de l’État ont rencontré, mardi 23 avril à Hanoï, des combattants et des habitants qui ont participé directement à cette campagne historique.

Étaient présents à l’événement la présidente par intérim de la République Vo Thi Anh Xuân ; la membre du Politburo, permanente du Secrétariat, présidente de la Commission centrale d'organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV), Truong Thi Mai ; le général Phan Van Giang, ministre de la Défense ; le chef de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, Trân Câm Tu ; le secrétaire du Comité du Parti pour Hanoï, Dinh Tiên Dung.

Exprimant son émotion de rencontrer les représentant des millions d'anciens combattants et d'anciens jeunes volontaires à travers le pays, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, la permanente du Secrétariat du CC du PCV, Truong Thi Mai, a adressé sa profonde affection, son respect et sa gratitude aux vétérans révolutionnaires aux héros des Forces armées populaires, aux mères héroïnes, aux familles des martyrs, aux soldats blessés, aux anciens combattants et aux jeunes volontaires, aux habitants ayant participé directement à la campagne de Diên Biên Phu.

''Au cours de cette rencontre émouvante, nous exprimons respectueusement notre infinie gratitude à notre bien-aimé Président Hô Chi Minh, qui a consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale, de la liberté et de la plénitude et du bonheur du peuple. Nous rendons hommage au Général Vo Nguyên Giap, frère aîné de l'héroïque Armée populaire vietnamienne, commandant en chef de l'armée, commandant et secrétaire du Parti de la campagne de Diên Biên Phu. Nous nous souviendrons à jamais des grandes contributions de nos prédécesseurs, vétérans révolutionnaires, martyrs héroïques, soldats blessés, généraux, officiers, soldats, jeunes volontaires et habitants du pays qui ont directement participé à cette campagne, apporté leurs contributions et se sont sacrifiés pour la victoire historique de Diên Biên Phu", a dit la dirigeante.

Elle a affirmé que cette victoire avait une grande signification et stature historique, non seulement mettant fin avec succès à la guerre de résistance contre les colonialistes français, mais aussi protégeant et développant les acquis de la Révolution d'Août en 1945, mais également ouvert une nouvelle période révolutionnaire, amenant le Nord vers le socialisme, servant d'arrière solide à la lutte pour la libération complète du Sud et la réunification du pays.

Le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu est une occasion pour le Parti, l'armée et le peuple tout entier de continuer à promouvoir les traditions révolutionnaires, le patriotisme, la fierté et la force du bloc de la grande union nationale, a insisté Truong Thi Mai.

Cette rencontre est une activité profonde et concrète, démontrant la tradition des Vietnamiens : "Lorsque vous buvez de l'eau, souvenez-vous de la source, rendez gratitude" aux générations précédentes qui se sont sacrifiées pour l'indépendance de la nation, pour l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, a dit Truong Thi Mai.

Elle s’est déclaré convaincue que les anciens combattants et anciens jeunes volontaires continueraient à apporter de dignes contributions à l’œuvre d’édification et défense de la Patrie ; à éduquer la jeune génération au patriotisme et à la fierté nationale, à perpétuer la glorieuse tradition héroïque, contribuant au développement rapide et durable du pays et à la réalisation des objectifs fixés.

Le 7 mai 1954, l'armée et le peuple vietnamiens ont remporté la bataille stratégique décisive de Diên Biên Phu, mettant fin à la guerre de résistance contre la colonisation française et marquant un jalon brillant dans l'histoire de la lutte pour la défense nationale.

Après 56 jours et nuits de combats, les forces de défense aérienne, l'artillerie et les fantassins ont abattu 62 avions ennemis de toutes sortes, tué ou capturé de nombreux pilotes. Le régiment d'artillerie antiaérienne 367 a abattu 52 avions ennemis de 9 types et en a endommagés 117 autres. L'armée et le peuple vietnamiens ont combattu l'ennemi tant sur le plan militaire que politique.

