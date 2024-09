Le 10e séminaire des jeunes scientifiques vietnamiens en République de Corée

Photo : VNA/CVN

Le 10e séminaire des jeunes scientifiques vietnamiens en République de Corée 2024 a été organisé sous le parrainage de l'ambassade du Vietnam et du Bureau de représentation du ministère des Sciences et des Technologies du Vietnam dans ce pays.

L'événement, qui a attiré près de 500 participants, a porté sur six sujets de recherche comme chaque année : technologies de l'information et calcul ; technologies des matériaux, énergie et l'environnement ; biotechnologie ; génie mécanique ; sciences sociales et humaines, administration et économie. Cette année, le séminaire a eu un thème spécial, la technologie des semi-conducteurs.

Appréciant les efforts de l’Association des étudiants vietnamiens en République de Corée dans l'organisation de l'événement, Vu Hô, ambassadeur du Vietnam, a souhaité que le séminaire attire davantage de scientifiques, non seulement en République de Corée mais aussi en Asie du Nord-Est. Il a espéré que le séminaire rassemblerait tous les scientifiques vietnamiens qui effectuaient des recherches, travaillaient et étudiaient dans ce pays, pas seulement les jeunes scientifiques.

Dans le cadre du séminaire, l’Association des étudiants vietnamiens en République de Corée a organisé un échange de vue intitulée "Les étudiants vietnamiens en République de Corée et la voie à choisir", dans le but d'aider les étudiants vietnamiens à avoir le bon choix pour leur futur. C'est aussi l'occasion d'aider les étudiants vietnamiens en République de Corée à avoir une vision objective sur les bonnes relations de coopération entre les deux pays.

En outre, le séminaire a permis aux étudiants vietnamiens d'obtenir plus d'informations sur les opportunités d'emploi dans les entreprises sud-coréennes.

VNA/CVN