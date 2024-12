Établir un centre de contrôle de la qualité des cellules et des cellules souches

Un protocole d'accord (MOU) a été signé entre Hoa Lâm Shangri-La Healthcare du groupe Hoa Lâm et Cyto-Facto Inc, basé au Japon, pour collaborer à la création d'un centre de contrôle de la qualité des cellules et des cellules souches au Vietnam qui répond aux normes internationales.

Dans le cadre du protocole d'accord, les deux parties s'associeront pour développer la thérapie cellulaire, les cellules souches et la thérapie génique.

Cyto-Facto Inc fournira une formation, des conseils et un transfert de technologie dans la production de cellules et de cellules souches (y compris la production de cellules souches mésenchymateuses à partir de la membrane synoviale du genou) selon les normes japonaises de contrôle de la qualité.

Il fournira un soutien consultatif dans la mise en œuvre de systèmes automatisés de traitement des cellules et des cellules souches pour Hoa Lâm Shangri-La Healthcare.

Elle conseillera et aidera également Hoa Lâm Shangri-La Healthcare à établir un centre de contrôle de la qualité des cellules et des cellules souches, adhérant aux normes de qualité internationales.

Trân Thi Lâm, fondatrice et présidente du groupe Hoa Lâm, a déclaré que ce partenariat devrait promouvoir le développement de la zone médicale de haute technologie Hoa Lâm Shangri-La du groupe dans l’arrondissement de Bình Tân, fournissant des services médicaux de niveau international aux personnes au Vietnam et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, en particulier dans les domaines des cellules souches et de la médecine régénérative.

Les cellules souches sont largement utilisées en médecine régénérative et dans le traitement des maladies chroniques.

Le secteur de la santé vietnamien a mis en œuvre avec succès des greffes de cellules souches hématopoïétiques (greffe de moelle osseuse) dans le traitement du cancer du sang, utilisé des cellules souches dérivées du tissu adipeux pour le traitement de l'arthrose du genou et appliqué des cellules souches au traitement des maladies cardiovasculaires et de la bronchopneumopathie chronique obstructive.

La collaboration internationale dans la recherche, le développement et l'application des cellules souches, en particulier avec le Japon, réputé comme le "berceau" de la technologie cellulaire avec trois prix Nobel de biomédecine, offrira de meilleures opportunités de soins de santé à des millions de patients vietnamiens souffrant de maladies chroniques et graves.

Cyto-Facto Inc, située dans la ville de Kobe au Japon, qui est la première entreprise séparée de la Fondation pour la recherche biomédicale et l'innovation de Kobe (FBRI), est une organisation centrale au sein du Kobe Biomedical Innovation Cluster (KBIC), le plus grand cluster des sciences de la vie et biomédicales du Japon.

Elle a accumulé une vaste expérience en matière de technologie de fabrication et a mis en œuvre des lignes de production de cellules souches et de cellules immunitaires, notamment des cellules CAR-T (cellules T à récepteur d'antigène chimérique), des cellules iPS (cellules souches pluripotentes induites) et des MSC (cellules souches mésenchymateuses) à divers stades de développement.

Elle est reconnue comme la première entreprise d'Asie à fabriquer des produits CAR-T commerciaux selon les normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) du Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S).

