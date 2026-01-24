L’authenticité et la simplicité de Cao Bang séduisent

Célèbre pour ses montagnes grandioses et ses cascades spectaculaires, la province de Cao Bang séduit également par son authenticité rustique et son charme empreint de simplicité, offrant aux visiteurs un visage sauvage dans le Nord-Est du pays.

Photo : Saigontourist/CVN

L’atmosphère singulière se découvre notamment au hameau de Giôc Sâu, dans la commune de Ngoc Khê, province de Cao Bang. En participant à une excursion de tourisme communautaire, les visiteurs sont accueillis par le chef du village avant de découvrir une maison traditionnelle sur pilotis de l’ethnie Tày et d’admirer le paysage local. Ils prennent ensuite part à la confection de gâteaux de riz gluant et d’autres pâtisseries traditionnelles aux côtés des femmes du village. L’expérience s’achève par un déjeuner composé de spécialités montagnardes, servi directement dans la maison sur pilotis.

Situé à environ 35 km de la célèbre cascade de Ban Giôc, le hameau de Giôc Sâu se rejoint au petit matin par une route étroite serpentant à travers des rizières à perte de vue, au pied des montagnes. Non loin de là, un affluent de la rivière Quây Son traverse un relief escarpé surplombant les champs de Ngoc Khê, offrant un paysage à la fois pittoresque et apaisant. Le village apparaît alors, avec ses maisons sur pilotis en pierre, vieilles de plusieurs siècles, nichées au cœur des montagnes calcaires.

Modèle de tourisme communautaire attractif

Le hameau de Giôc Sâu compte plus de 110 foyers de l’ethnie Tày. Récemment, la localité a commencé à développer des activités de tourisme communautaire. Ce modèle, encore à ses débuts, est géré par le chef du hameau, qui cumule les rôles de coordinateur et de guide. Les visiteurs, en participant aux circuits proposés, contribuent à la préservation de la culture locale et de l’environnement naturel.

Selon Hoàng Van Thu, chef du hameau de Giôc Sâu, le village se situe dans la zone tampon de la Réserve des espèces et des habitats du gibbon de Trùng Khanh, qui abrite la deuxième espèce de gibbon la plus rare au monde. Les efforts de conservation béné-ficient du soutien de Fauna & Flora International (FFI), une organisation non gouverne-mentale basée au Royaume-Uni.

Depuis le centre culturel du hameau, les visiteurs traversent les champs pour rejoindre la caverne de Nguom Thon, récemment ouverte au tourisme. Son attrait principal réside dans un puits de lumière par lequel les rayons du soleil pénètrent dans la cavité, illuminant les stalactites aux formes variées et créant un spectacle féerique. Fait particulier, la lumière naturelle n’atteint la grotte que de 09h00 à 11h00, accentuant le caractère unique de l’expérience.

Photo : Saigontourist/CVN

Après la visite de la grotte, le groupe se rend chez Hoàng Thuc, propriétaire de l’une des plus belles maisons sur pilotis en pierre du hameau. Les visiteurs y découvrent l’art de confectionner des gâteaux traditionnels des Tày, élaborés à partir de riz gluant réputé de Trùng Khanh, coloré à l’aide de feuilles d’igname violette, et garnis de cacahuètes, de graines de sésame noir et de sucre.

Après cette heure de pratique culinaire, place à la dégustation. Le repas, servi dans la maison sur pilotis, met à l’honneur les saveurs des montagnes du Nord-Est : poulet grillé, brochettes de poissons fraîchement pêchés, légumes sauvages bouillis, soupe de jeunes fleurs de bananier, sans oublier le vin de riz gluant, parfumé et traditionnel.

Le hameau de Giôc Sâu est également situé le long d’un bras de la rivière Quây Son. Les visiteurs peuvent y tenter une descente en radeau de bambou, glissant paisiblement entre des bosquets de bambous se reflétant dans une eau vert émeraude. En se rapprochant de la frontière sino-vietnamienne, ils découvrent le barrage de Phai Luông, ouvrage d’irrigation essentiel pour l’agriculture locale.

À l’occasion des vacances du Têt traditionnel, la région de Ban Giôc constitue une destination de choix, alliant nature spectaculaire, climat vivifiant et hébergements de qualité. Le Resort Saigon - Ban Giôc, membre de la Compagnie générale du tourisme de Saigon, dispose de 53 chambres offrant une vue imprenable sur la cascade de Ban Giôc. Conçu dans un style moderne, l’établissement s’intègre harmonieusement au paysage naturel et à la culture des communautés ethniques locales.

Son restaurant, d’une capacité de plus de 200 couverts, propose une cuisine européenne et asiatique, ainsi que des spécialités locales telles que le canard laqué aux feuilles de macaroni, le khâu nhuc (viande braisée), la viande fumée ou encore les pieds de porc braisés aux châtaignes à la manière de Trùng Khanh.

Resort Saigon - Ban Giôc

Commune de Dàm Thuy, province de Cao Bang (Nord)

Tél.: +84 - 9 15 42 42 28

Site web: www.saigonbangiocresort.com

Tân Dat - Trong Phuc/CVN