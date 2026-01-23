Découvrez le Vietnam en mode croisière ferroviaire chic : SJourney, la nouvelle pépite 2026

Les deux quotidiens français Le Figaro et Ouest-France ont récemment publié des articles sur SJourney, le nouveau service de croisière ferroviaire de luxe qui relie Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, en misant autant sur le voyage lent et l’expérience immersive que sur le trajet lui-même.

>> Expérience : croisière ferroviaire en train à vapeur le long du Vietnam

Depuis fin 2024, un convoi à part sillonne la mythique ligne Nord-Sud : SJourney, présenté comme la première croisière ferroviaire de luxe du Vietnam, selon Le Figaro.

Fruit d’un partenariat entre l’agence PYS Travel et les chemins de fer vietnamiens, cette croisière de luxe est une première dans le pays. Le voyage dure huit jours et sept nuits et traverse le Vietnam de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville (ou inversement) sur la célèbre ligne ferroviaire Nord-Sud, comme le rapporte Ouest-France.

Les passagers peuvent ainsi admirer de sublimes paysages des rizières aux villages côtiers en passant par les lagunes et régions montagneuses. Le programme inclut plusieurs escales pour découvrir des sites emblématiques tels que Ninh Binh, l’ancienne capitale impériale Huê, ou le charme de Hôi An. Des visites guidées sont prévues et incluses dans le voyage à chaque étape.

L’expérience repose surtout sur le confort à bord : le train se présente comme un véritable hôtel de luxe sur rails, dans la lignée de l’Orient-Express. Il accueille une soixantaine de passagers maximum dans des cabines privées spacieuses, toutes équipées d’un confort haut de gamme (salle de bain privative, etc.).

À bord, on trouve également des salons, un wagon-bar et un restaurant où sont servis des repas mêlant gastronomie vietnamienne et influences internationales, accompagnés de vins de tous les horizons.

Ce périple d’exception n’est toutefois pas accessible à tous les budgets : il faut débourser environ 8.000 € par personne pour s’offrir ce voyage inoubliable au cœur du Vietnam.

Le lancement de SJourney marque une étape majeure pour le tourisme vietnamien, qui cherche à diversifier son offre et à valoriser le potentiel de la ligne Nord-Sud non plus seulement comme un simple moyen de transport, mais comme un véritable espace d’expérience touristique unique, culturellement riche et immersive.

VNA/CVN