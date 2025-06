L'Australie souligne l'importance de promouvoir sa coopération avec l'ASEAN

>> Le président de l'Assemblée nationale reçoit l'ambassadrice d'Australie au Vietnam

>> Vietnam - Australie : un centre technologique pour façonner l’avenir numérique

>> Renforcement de la compréhension mutuelle et des échanges culturels entre le Vietnam et l'Australie

Photo : VNA/CVN

Au cours de la réunion, Andrew Barr a souligné l’importance de renforcer la coopération entre Canberra et les pays de l’ASEAN et a présenté les priorités de la stratégie d’intégration internationale de la capitale australienne.

Les représentants des délégations de l’ASEAN ont discuté de diverses pistes de coopération dans des domaines tels que l’aviation, l’éducation internationale, le tourisme, la santé, le commerce, entre autres.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a exprimé sa gratitude au ministre en chef pour son soutien actif aux relations bilatérales entre le Vietnam et l’Australie, notamment entre les localités vietnamiennes et le Territoire de la capitale australienne. Il a également souligné la contribution positive de la communauté vietnamienne et des étudiants vietnamiens à l’économie locale.

Le diplomate a exprimé le souhait que le gouvernement de Canberra continue d’accueillir des délégations vietnamiennes, contribuant ainsi au renforcement des échanges et de la coopération bilatérale.

En réponse, Andrew Barr a remercié l’ambassadeur pour ses propositions et a affirmé son soutien personnel à la promotion de la coopération entre Canberra et les villes de l’ASEAN, en particulier avec le Vietnam. Il a également exprimé sa volonté de participer au Festival multiculturel annuel de l’ASEAN, prévu en février 2026, période pendant laquelle l’ambassadeur du Vietnam assumera la présidence du Comité de l’ASEAN à Canberra.

VNA/CVN