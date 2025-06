Le Vietnam promeut la coopération parlementaire entre l'ASEAN et l'Argentine

La Chambre des députés argentine et le Comité de l’ASEAN à Buenos Aires (ACBA) ont co-organisé, mardi 10 juin, un séminaire visant à promouvoir la coopération entre le Congrès argentin et l’ASEAN, à l’initiative de l’ambassade du Vietnam, qui assure actuellement la présidence tournante de l’ACBA.

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni des diplomates du Vietnam, de Malaisie, d’Indonésie et de Thaïlande, ainsi que des parlementaires argentins.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a souligné l’importance du partenariat entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Marché commun du Sud (Mercosur), dans le contexte complexe et incertain du paysage mondial actuel.

Avec une population combinée de plus de 950 millions d’habitants, les deux blocs régionaux présentent des complémentarités remarquables : l’ASEAN se distingue dans les secteurs manufacturier, technologique et des services, tandis que le Mercosur excelle dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie et des ressources naturelles.

Ngô Minh Nguyêt a proposé plusieurs initiatives pour renforcer la coopération, notamment l’organisation régulière d’échanges interparlementaires et la mise en place de groupes de travail conjoints pour aborder des enjeux communs tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la transformation numérique. Elle a également souligné l’importance d’un éventuel accord de libre-échange entre le Mercosur et l’ASEAN.

Les diplomates de Malaisie, d’Indonésie et de Thaïlande ont, pour leur part, mis l’accent sur le rôle de la solidarité ASEAN - Argentine dans le renforcement des liens bilatéraux.

Côté argentin, les présidents des groupes d’amitié parlementaires avec les pays de l’ASEAN ont exprimé leur engagement à encourager le dialogue et à promouvoir une collaboration accrue entre les parties.

VNA/CVN