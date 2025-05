Conférence des Auditeurs de l’ASEAN 2025 : vers un système d’audit régional solide et cohérent

Une délégation de l’Audit d’État du Vietnam, conduite par la vice-auditrice générale Ha Thi My Dung, a participé le 30 mai à la Conférence des Auditeurs de l’ASEAN 2025, portant sur un audit exhaustif et durable pour une ASEAN progressiste.

>> Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân travaille avec l’Audit d'État

>> Les agences d'Audit d'État vietnamienne et chinoise renforcent leur coopération

>> Pour faire face aux perturbations du commerce mondial

La représentante vietnamienne a activement partagé les expériences professionnelles du Vietnam, notamment en matière d’application des technologies dans les activités d’audit, la promotion du développement durable et a estimé le rôle essentiel de l’audit dans la construction d’un environnement financier stable et transparent, qui constituait un socle fondamental pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, l’Audit d’État du Vietnam a mis un accent particulier sur l’application des technologies de l'information dans ses activités, avec des résultats positifs. L’intégration du numérique dans les processus d’audit a permis de réduire significativement le temps, les efforts et les coûts pour toutes les parties concernées. Par ailleurs, l’Audit d’État du Vietnam explore progressivement l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) afin d’optimiser l’efficacité de ses opérations.

En marge de la conférence, Hà Thi My Dzung a eu des rencontres bilatérales avec des représentants de l’Autorité de responsabilité des Émirats arabes unis, des chefs des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques de Malaisie, des Maldives et de Singapour. Ces rencontres visaient à renforcer la coopération bilatérale, favoriser les échanges d’expériences et améliorer les capacités professionnelles dans le domaine de l’audit public.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information, la responsable vietnamienne a déclaré que, par sa participation à cette conférence, l’Audit d’État du Vietnam souhaitait adresser à la communauté internationale et aux institutions nationales un message fort sur le Vietnam engagé, responsable, actif et digne de confiance, prêt à collaborer étroitement avec les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) de la région pour promouvoir une gouvernance publique transparente, efficace et durable.

En tant que l’un des quatre membres fondateurs de l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de (ASEANSAI), l’Audit d’État du Vietnam a toujours fait preuve d’un esprit d’initiative et de leadership dans la promotion de la coopération régionale en matière d’audit.

Photo : VNA/CVN

Au cours des 15 dernières années, l’Audit d’État du Vietnam a assumé le rôle de président du Comité de planification stratégique de l’ASEANSAI, et a dirigé l’élaboration ainsi que le suivi de la mise en œuvre de quatre Plans stratégiques successifs depuis 2012.

L’Audit d’État du Vietnam a participé activement au Comité de partage des connaissances, a dirigé plusieurs projets techniques et a organisé de nombreux ateliers et formations au Vietnam, contribuant ainsi à diffuser les bonnes pratiques et à renforcer les capacités professionnelles de l’ISC.

À l’échelle régionale et internationale, l’Audit d’État du Vietnam a exercé la présidence de l'Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) pour la période 2018–2021, siège actuellement au sein de son Comité exécutif pour le mandat 2021–2024, et prend part de manière active aux activités de l’Organisation internationale des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).

VNA/CVN