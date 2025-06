Le Forum régional de l’ASEAN se réunit sur les secours en cas de catastrophe

Le Vietnam, le Sri Lanka et le Bangladesh ont coprésidé la 23 e réunion intersessions du Forum régional de l’ASEAN (ARF) sur les secours en cas de catastrophe, qui s’est tenue les 4 et 5 juin à Colombo, au Sri Lanka.

Les participants ont examiné la coopération régionale en matière de secours en cas de catastrophe. Face à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles et à la fréquence et à l’intensité croissantes des catastrophes naturelles, les délégués ont convenu de la nécessité de renforcer davantage la collaboration régionale. La priorité devrait être accordée au renforcement des capacités, à la préparation, à l’atténuation des risques et à l’amélioration de l’efficacité de la coordination civilo-militaire dans l’aide humanitaire.

Ils ont également convenu d’utiliser les mécanismes et cadres régionaux existants, notamment ceux de l’ASEAN et de l’ARF. Les pays ont partagé leurs expériences nationales en matière de réponse aux catastrophes et de secours, des cadres politiques et juridiques aux structures organisationnelles, en passant par la mobilisation des forces, les équipements et le déploiement d’urgence.

Des représentants de Russie, du Bangladesh et du Sri Lanka ont également partagé leurs expériences après avoir participé aux opérations de secours au Myanmar suite au tremblement de terre du 28 mars.

Dans le cadre de l’ARF, les délégués ont reconnu les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la coopération en matière de secours en cas de catastrophe dans le cadre du Plan d’action de Hanoï II de l’ARF (2020-2025) et du Plan de travail de l’ARF pour les secours en cas de catastrophe (2024-2027), reflétant l’engagement commun des États membres de l’ARF dans ce domaine prioritaire.

En tant que coprésidente de la réunion, la délégation vietnamienne a activement contribué à la coordination des discussions et proposé plusieurs orientations clés. Celles-ci comprenaient le renforcement de la coordination et de la cohésion entre les mécanismes régionaux de secours en cas de catastrophe afin d’assurer la complémentarité et le soutien mutuel, l’amélioration de la coordination des efforts de secours internationaux et la reprise des exercices d’intervention en cas de catastrophe de l’ARF. Le Vietnam a également proposé une évaluation complète de la mise en œuvre du Plan d’action de Hanoï II de l’ARF, y compris de son volet secours en cas de catastrophe, comme base pour l’élaboration du prochain plan d’action.

À cette occasion, des représentants des ministères vietnamiens de la Défense, de la Sécurité publique, de la Défense, et de l’Agriculture et de l’Environnement ont présenté leurs expériences pratiques et leurs meilleures pratiques en matière de préparation aux situations d’urgence et de secours en cas de catastrophe, tout en formulant d’importantes recommandations pour renforcer la coopération régionale. Ces contributions ont été saluées et hautement appréciées par les délégués participants.

La réunion intersessions du Forum sur les secours en cas de catastrophe est l’un des cinq groupes intersessions du Forum axés sur les principaux domaines prioritaires du forum. Le Vietnam, le Sri Lanka et le Bangladesh coprésident actuellement ce groupe pour la période 2024-2027.

