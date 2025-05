Déclaration de Kuala Lumpur : l’ASEAN trace sa trajectoire vers 2045

L’après-midi du 26 mai, à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN, ont signé la Déclaration de Kuala Lumpur "The ASEAN 2045: Our Shared Future" (ASEAN 2045 : Notre avenir commun), et ont adopté la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, accompagnée de quatre stratégies couvrant les domaines politique-sécurité, économique, socioculturel et de la connectivité.