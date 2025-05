Dialogue Shangri-La : l’ASEAN affirme son rôle central dans la sécurité régionale

Le Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar Bin Ibrahim, a prononcé samedi 31 mai un discours lors d'une séance spéciale du 22 e Dialogue Shangri-La à Singapour, affirmant le rôle central de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans la sécurité régionale et soutenant une structure régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles.

Photo : VNA/CVN

Concernant les avantages de l’ASEAN, il a souligné sa connectivité et sa stabilité, sa coopération et son développement, notamment dans le domaine économique. Outre ses activités internes, l’ASEAN coopère également avec des partenaires extérieurs dans les domaines de l’économie, de l’investissement, de l’énergie, de la cybersécurité, de la sécurité alimentaire et de la culture.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a également annoncé que l’ASEAN avait accepté d’accueillir le Timor-Leste en octobre.

Concernant les difficultés, selon le Premier ministre, bien que la question du Myanmar ne soit pas totalement résolue, l'ASEAN a exprimé sa position par le biais du "Consensus en cinq points" et de plusieurs autres initiatives. Ces éléments constituent les bases sur lesquelles le Myanmar pourra s'appuyer pour résoudre ses problèmes internes à l'avenir.

La question de la Mer Orientale est également complexe, mais Anwar Ibrahim a souligné qu'elle ne saurait être résolue par une escalade des tensions. Il est nécessaire de recourir à la diplomatie, de faire preuve de calme, de persévérance et de respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Selon le chef du gouvernement, outre les conflits dans de nombreuses régions du monde, la pauvreté, les divisions et le risque d'une course aux armements, la guerre commerciale engendre également des difficultés pour la région, menaçant d'entraîner une instabilité sécuritaire. Le monde doit agir pour préserver la paix et la stabilité, par des politiques claires, transparentes et coopératives, et une vision à long terme.

VNA/CVN