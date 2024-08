Une série d'événements sur la Fintech prévus en 2025 à Hô Chi Minh-Ville

L'Université d'économie et de droit, l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, International Data Group au Vietnam (IDG Vietnam) et l'Institut d'études sur le développement de Hô Chi Minh-Ville (HIDS) ont annoncé mercredi 7 août une série d'événements "Hô Chi Minh City Fintech Road 2025".

"Hô Chi Minh City Fintech Road 2025" est une série d'événements organisés de janvier à juillet 2025 à Hô Chi Minh-Ville. Ces événements incluront des concours académiques pour trouver des solutions innovantes dans le secteur financier, utilisant des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et la blockchain, destinés aux étudiants et aux start-ups de technologie financière (Fintech). Ils comprendront également des programmes de formation et des expositions réunissant la communauté des entreprises Fintech, des banques, des entreprises technologiques, des écoles et des instituts de formation.

Un Forum de dialogue aura lieu à cette occasion, réunissant des agences de gestion de l'État, des entreprises et des chercheurs pour discuter des questions urgentes et des solutions pour façonner l'avenir de la Fintech au Vietnam.

La série d'événements comprendra également des colloques, des séminaires et des tables rondes avec la participation de la communauté des affaires Fintech, de banques, d'entreprises technologiques, d’universités, d'instituts de recherche, de scientifiques, de décideurs politiques et d'agences de gestion de l'État.

"Hô Chi Minh City Fintech Road 2025" vise à contribuer au développement de l'écosystème Fintech, l'un des piliers importants dans la construction d'un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN