L’Audit d'État et son parcours de 30 ans de développement

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a loué, reconnu et pris en hauts estime les efforts et les réalisations exceptionnelles obtenues par l’Audit d'État ces derniers temps, lors d’une cérémonie de célébration de ses 30 ans d'activité, tenue ce jeudi 11 juillet à Hanoï.

L’Audit d'État s’est vu attribuer à cette occasion l’Ordre du Travail de première classe.

S'exprimant lors de la célébration, Trân Thanh Mân a affirmé que la Constitution de 2013 du Vietnam stipule : "L'Audit d'État est une agence créée par l'Assemblée nationale, fonctionne de manière indépendante et respecte uniquement la loi, en vérifiant la gestion et l'utilisation des finances et des actifs publics ".

Il a précisé que, depuis sa création, l'Audit d'État avait contribué à économiser des milliers de milliards de dôngs pour le budget de l'État, en prévenant et en traitant de nombreuses violations ; soutenu efficacement les enquêtes, les inspections et les examens des autorités pour renforcer la discipline financière, prévenir la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage.

L'Audit de l'État a toujours suivi de près les activités de l'Assemblée nationale et de l'administration et de la gestion socio-économiques du pays ; aidé l'Assemblée nationale à disposer de sources d'informations et de données fiables pour approuver l’arrêt du budget de l'État ; décidé les prévisions budgétaires et les allocations annuelles du budget central, contribuant à rendre plus efficaces les activités de supervision de l’Assemblée nationale et son Comité permanent.

Sur la voie du développement, l'Audit d'État n'a cessé d'élargir sa coopération internationale.

Pour les tâches futures, le président de l'Assemblée nationale a demandé de continuer à renforcer et à compléter le cadre juridique afin que les opérations d’audit deviennent plus efficaces et efficientes ; de rechercher et d’examiner la Loi sur l'Audit de l'État pour soumettre à l'Assemblée pour les modifications et les compléments en temps opportun.

L'Audit d'État devrait renforcer et améliorer l'efficacité de la coordination avec les agences de l'Assemblée nationale et les agences concernées.

Trân Thanh Mân a également noté l'attention continue portée à la formation du personnel de l’audit, à l'intégration internationale pour renforcer la position et la réputation de l’Audit d'État dans le système des agences d'État vietnamiennes comme dans le système des agences d'audit internationales.

Selon le discours prononcé, à la célébration, par l’auditeur général de l'État, Ngô Van Tuân, l'Audit d'État avait découvert et recommandé le traitement financier de plus de 740.000 milliards de dôngs ; proposé des modifications, des compléments, des remplacements et des annulations de plus de 2.200 documents juridiques et documents de gestion dont le contenu est incompatible avec les réglementations et les pratiques de l'État et comblé rapidement les "lacunes" dans les mécanisme, les politiques, contribuant à éviter les pertes et le gaspillage.

