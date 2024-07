La victoire de Diên Biên Phu, source d’inspiration pour tous les peuples

Photo: VNA/CVN

Les participants, étudiants en relations internationales et en études asiatiques à l’université, ont eu l’occasion de visionner un documentaire sur la victoire historique qui allait conduire à la signature des Accords de Genève sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine.

L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a également présenté les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, le processus de transformation du Vietnam d’un pays ravagé par la guerre à une destination attrayante pour les investisseurs et les touristes étrangers, ainsi que l’évolution des liens Vietnam - Israël depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (12 juillet 1993-2024).

Photo: VNA/CVN

Manana Shimsilashvili, une étudiante spécialisée en études japonaises, a déclaré que le Vietnam avait une histoire admirable, ajoutant que le pays avait dû faire face à de nombreuses difficultés mais qu’il savait comment les surmonter. En ce sens, le Vietnam est une source d’inspiration pour tous les peuples, a-t-elle poursuivi.

Plus tôt, l’ambassadeur et le personnel de l’ambassade du Vietnam en Israël ont également eu un débat sur les sujets mentionnés ci-dessus avec des professeurs et des universitaires de l’Université hébraïque de Jérusalem et des représentants de l’Association d’amitié Israël - Vietnam.

VNA/CVN