La diplomatie culturelle doit faire preuve de flexibilité et de créativité

S’adressant à une conférence hybride de déploiement du travail de diplomatie culturelle au service du développement socio-économique, il a indiqué que le travail de diplomatie culturelle est un processus régulier et continu et une mission de tout le système politique.

Le monde se trouve à un tournant vers une nouvelle situation, multipolaire, multicentrique et multiniveau, dans laquelle la concurrence géostratégique est plus acerbe, les points chauds sont plus complexes et les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels sont plus évidents, a-t-il estimé.

Dans ce contexte, les pays mettent en valeur la diplomatie culturelle comme un outil efficace pour minimiser les désaccords, améliorer la compréhension, instaurer la confiance et promouvoir la coopération, a-t-il poursuivi.

La diplomatie culturelle doit plus que jamais être menée au même niveau que la diplomatie politique et la diplomatie économique pour contribuer à la mise en œuvre réussie de la politique étrangère, servir le développement socio-économique rapide et durable du pays et élever sa position et son prestige sur la scène internationale, a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné cinq objectifs principaux de la diplomatie culturelle, dont la promotion de la construction de la confiance, l’élévation de l’image et de la force tranquille du pays ; et l’intégration proactive, étendue dans les domaines culturels dans les organisations et forums régionaux et internationaux.

D’autres objectifs consistent à promouvoir et à honorer les valeurs de la culture, la beauté du pays, les nobles qualités du peuple vietnamien; à travailler à l’inscription des biens vietnamiens par l’UNESCO, contribuant à faire de la culture une véritable force endogène ; et à assimiler la quintessence culturelle de l’humanité, contribuant à la construction du système des valeurs nationales, du système des valeurs culturelles, du système des valeurs familiales et des normes humaines vietnamiennes.

