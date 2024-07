Bientôt la publication du projet final de circulaire sur la revalorisation des marchés boursiers

Le ministère des Finances devrait annoncer cette semaine le projet final d'une circulaire relative à la modernisation de la bourse vietnamienne et au fonctionnement du système Korea Exchange (KRX).

>> Un système distinct de négociation d’obligations d’entreprises est lancé à Hanoï

>> Le Trésor public mettra aux enchères pour 400.000 mds de dôngs d'obligations d'État

>> Les Bourses vietnamiennes font sonner la cloche pour l’égalité des sexes

Cela fait suite à la collecte de commentaires de diverses parties prenantes sur les modifications apportées à quatre réglementations clés concernant la négociation, l'enregistrement, le dépositaire, la compensation, les opérations des sociétés de valeurs mobilières et la divulgation d'informations.

Photo : VNA/CVN

Attendu au cours de la deuxième semaine de ce mois, le projet sera publié sur les sites Internet du ministère et de la Commission nationale des valeurs mobilières. Selon les experts, les nouvelles réglementations sont à la fois adaptées et réalisables.

Le ministère des Finances a été en contact régulier avec les acteurs du marché, notamment les sociétés de titres et les banques dépositaires, pour s'assurer qu'ils sont préparés aux nouvelles réglementations. Il s'est également engagé activement auprès des agences de notation internationales et des grands investisseurs pour souligner l'engagement du gouvernement et les mesures spécifiques mises en œuvre.

En outre, les ministères concernés, tels que la Banque d'État du Vietnam et le ministère du Plan et de l'Investissement, travaillent également sur des solutions selon les directives du gouvernement.

Concernant le système KRX, la Bourse de Hô Chi Minh (HOSE), en collaboration avec la Bourse de Hanoï (HNX), la Société vietnamienne de dépôt et de compensation de titres (VSDC) et l'entrepreneur KRX, finalisent l'infrastructure technique et les documents juridiques. Ils effectuent également des tests approfondis pour garantir que le système est prêt à fonctionner.

VNA/CVN