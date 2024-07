La visite du président Tô Lâm au Laos et au Cambodge revêt une grande importance

Le président de la République Tô Lâm effectuera une visite d’État au Laos et au Cambodge du 11 au 13 juillet. Cette tournée se fera à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith, et du roi du Cambodge Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamonim.

Il s'agira du premier voyage d'affaires à l'étranger du président Tô Lâm depuis son entrée en fonction. Sa visite est d'une grande importance, exprimant un message très important selon lequel le Parti et l'État vietnamien et le président Tô Lâm accordent toujours la plus haute priorité à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos et les relations de bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge et affirment aussi la solidarité et le lien étroit entre les trois pays, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt, à la presse.

Cette visite marquera une nouvelle étape de développement des relations Vietnam - Laos et Vietnam - Cambodge sur la base de l'égalité, du bénéfice mutuel, de la coopération efficace, du respect des intérêts de chacun, contribuant au renforcement de la confiance stratégique et à l'approfondissement des relations avec ces deux pays, renforçant la solidarité entre le Vietnam - le Laos - le Cambodge et l’ASEAN, a dit le vice-ministre Dô Hùng Viêt.

Photo : VNA/CVN

Les relations entre le Vietnam et ces deux pays voisins se développent heureusement sur la base d'une confiance et d'un attachement croissants. La coopération entre les Partis joue un rôle central et conduit à un fort développement des relations, a indiqué le vice-ministre Dô Hùng Viêt.

Pilier solide de la coopération

La coopération en matière de défense et de sécurité entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge devient de plus en plus un pilier solide de la coopération, contribuant au maintien de la stabilité, de la sécurité, de la politique et de la société de chaque pays, en particulier dans la zone frontalière.

La coopération économique, les investissements et le commerce continuent à progresser de manière plus active et plus efficace. Le Vietnam demeure l'un des plus grands investisseurs et partenaires commerciaux du Laos et compte actuellement 255 projets d'investissement en opération au Laos avec un capital total de 5,5 milliards d'USD. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge et le premier au sein de l'ASEAN et le Vietnam compte actuellement 205 projets d'investissement en activité au Cambodge avec un capital social total de 2,94 milliards d'USD, se classant au premier rang de l'ASEAN et parmi les 5 pays avec le plus grand investissement direct au Cambodge. Le Laos et le Cambodge sont tous deux les premiers pays parmi les 79 pays et territoires dans lesquels le Vietnam investit à l'étranger.

La coopération en matière d'éducation et de formation a reçu une attention particulière de la part des dirigeants du Parti et de l'État des trois pays, a souligné le vice-ministre Dô Hùng Viêt.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam s’attache au soutien au Laos et au Cambodge pour améliorer la qualité des ressources humaines. Le nombre d'étudiants en échange entre le Vietnam et le Laos, le Vietnam et le Cambodge augmente de plus en plus, une ressource humaine qui contribue activement au développement de chaque pays et constitue une base extrêmement importante pour promouvoir les échanges culturels, améliorer la compréhension et les échanges entre les peuples.

La coopération dans des domaines tels que les transports, la culture, la société, le tourisme, la science et la technologie se développe également fortement. En particulier, le travail de traitement des documents juridiques pour les personnes d'origine vietnamienne au Cambodge a réalisé de nouveaux progrès, créant ainsi de meilleures conditions pour la communauté vietnamienne vivant et faisant des affaires au Cambodge. Récemment, le roi cambodgien Norodom Sihamoni a signé un décret accordant la citoyenneté à trois cas.

Lors de cette visite, le président Tô Lâm devrait avoir des entretiens, des rencontres avec tous les hauts dirigeants du Laos et du Cambodge. L'occasion favorable pour les hauts dirigeants de passer en revue les accords de haut niveau, les domaines de coopération importants et de définir les orientations de coopération à l'avenir.

Cette visite créera certainement un nouvel élan pour développer plus profondément, plus globalement et plus fortement la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos et les bonnes relations de voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale et la durabilité à long terme entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que la coopération dans des cadres multilatéraux tels que l'ASEAN, la sous-région du Mékong et les Nations unies, a conclu Dô Hùng Viêt.

