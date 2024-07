Le président Tô Lâm arrive à Vientiane, entamant sa visite d’État au Laos

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

La première visite du président Tô Lâm au Laos après son élection par l'Assemblée nationale à son nouveau poste témoigne de la politique constante du Vietnam consistant à toujours accorder la plus haute priorité à la consolidation et au développement des relations amicales, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.

La visite vise également à affirmer le ferme soutien du Vietnam à l’oeuvre du renouveau, de la défense et de l’édification du Laos ; encourager et soutenir le Laos dans la mise en œuvre réussie de la résolution du XIe Congrès du Parti et du XIIe plan quinquennal de développement socio-économique ainsi que se préparer à organiser avec succès le XIIe Congrès du Parti ; continuant ainsi à renforcer la confiance stratégique entre les deux Partis et les deux pays.

La visite d'État du président Tô Lâm au Laos revêt une signification très importante et profonde. Il s'agit non seulement d'un événement diplomatique majeur, mais aussi d'une expression vivante de l'amitié particulière et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

Lors de sa visite d’État au Laos, le président Tô Lâm assistera à la cérémonie officielle d'accueil, s'entretiendra avec le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith et assistera à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien rencontrera également le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale du Laos et d’autres dirigeants lao. Il effectuera d'autres activités importantes.

VNA/CVN