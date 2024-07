Cérémonie officielle d'accueil du président Tô Lâm en visite d’État au Laos

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

Immédiatement après la cérémonie officielle d'accueil, le président Tô Lâm et le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith tiennent un entretien afin de discuter des mesures visant à contribuer à l'approfondissement des liens bilatéraux et à rendre plus efficace la coopération intégrale entre les deux pays.

La visite du président Tô Lâm au Laos s'inscrit dans le contexte d'une grande amitié, d'une solidarité particulière et d'une coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos qui continuent de bien se développer. Les relations politiques étroites et de confiance continuent à se renforcer. Les deux parties échangent régulièrement des visites et des rencontres de haut niveau à tous les niveaux ; renforcent l'échange de théories et d'expériences dans la construction du Parti, le développement socio-économique et l'intégration internationale.

Photos : VNA/CVN

La coopération économique, commerciale et d’investissement continue à connaître des changements positifs. Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint plus de 1,64 milliard d’USD en 2023 et 620 millions d’USD au cours des quatre premiers mois de 2024, en hausse de 10,6% par rapport à la même période 2023. Le Vietnam compte actuellement 241 projets d'investissement valides au Laos, avec un capital social total d'environ 5,5 milliards d’USD, conservant la 3e position parmi les pays/territoires investissant au Laos.

Le fait que le Laos est choisi comme le premier pays visité par le président Tô Lâm dans le cadre de ses nouvelles fonctions prouve que la politique cohérente du Vietnam : accorder toujours la plus haute priorité à la consolidation et au développement de grandes relations d'amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre les deux pays.

Photos : VNA/CVN

Au cours des dernières années, sous la direction étroite des hauts dirigeants des deux pays et la participation active des ministères, des branches, des localités et des entreprises, les relations de coopération particulière entre le Vietnam et le Laos se sont développées dans de nombreux domaines, contribuant à assurer la stabilité du développement de chaque pays et à consolider et à promouvoir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays.

Avant la cérémonie officielle d'accueil et l'entretien avec le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, le président Tô Lâm est allé déposer des couronnes de fleurs au Monument du soldat inconnu.

VNA/CVN