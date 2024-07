Le PM exhorte l'armée à maintenir sa vigilance dans les tâches de défense

Photo: VNA/CVN

Participant à la conférence politico-militaire de l’armée au premier semestre de 2024 tenue mercredi 10 juillet à Hanoï, pour évaluer la mise en œuvre des tâches militaires au premier semestre et lancer les missions pour les mois restants de 2024, le Premier ministre Pham Minh a salué les réalisations excellentes obtenues par l’armée au cours des six premiers mois de l’année.

En six mois, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense se sont concentrés sur la direction de toute l'armée pour bien comprendre, respecter strictement les directives et politiques du Parti, les lois de l'État, se sont unis et se sont efforcés d'accomplir les tâches assignées.

En particulier, le ministère de la Défense a bien rempli sa fonction d’état-major stratégique auprès du Parti et de l'État en matière militaire et de défense, traitant rapidement et efficacement les situations, contribuant ainsi à défendre ferment la souveraineté territoriale et maintenir l’ordre social dans tout le pays.

L'ensemble de l'armée a maintenu une préparation au combat stricte, en gérant rigoureusement l'espace aérien, les zones maritimes, les frontières, les zones intérieures, le cyberespace et les zones clés.

Les forces de défense nationale ont coordonné l'organisation d'activités commémorant le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, qui ont été significatives, à la mesure de sa stature historique, laissant une bonne impression dans le cœur du peuple et des amis internationaux.

Le travail d'intégration internationale et de diplomatie de défense est mené de manière active, flexible, substantielle et efficace, contribuant à défendre la Patrie tôt et de loin.

Dans les temps à venir, l’ensemble de l’armée continuera à renforcer ses capacités de recherche, à comprendre fermement et à prévoir avec précision la situation, et à conseiller le Parti et l'État dans la promulgation de politiques militaires et de défense qui répondent aux exigences de protection nationale à court et à long terme.

L’ensemble de l’armée continuera à se préparer à organiser des activités pour célébrer le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et le 35e de la Journée de la défense nationale en 2024 et à faire le défilé militaire pour célébrer le 50e anniversaire de la Libération du Sud et le 80e anniversaire de la Fête nationale en 2025.

Évaluant la situation régionale et mondiale, en particulier les difficultés et les défis des temps à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que plus la situation était difficile et compliquée, plus les tâches militaires et de défense seraient lourdes mais aussi glorieuses et très importantes.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a demandé à l'ensemble de l'armée d'améliorer sa préparation au combat et sa puissance de combat, pour défendre fermement la souveraineté de la Patrie, rechercher et développer des arts et des opérations militaires pour répondre à divers types de guerre de haute technologie, améliorer l'efficacité de l'application de la loi en mer, répondre efficacement aux défis de sécurité non traditionnels, jouer un rôle clé dans la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, la réponse aux incidents, la recherche et le sauvetage.

Souhaitant voir l'armée un pionnier dans le développement de l'économie numérique, de l'économie verte et de l'économie circulaire selon la tendance générale de l'époque, le dirigeant a demandé au ministère de la Défense de rechercher des politiques visant à attirer des personnes talentueuses dans l'armée, prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des officiers et des soldats, notamment dans les zones reculées, frontalières et insulaires.

Le Parti et l'État croient et espèrent que les officiers et les soldats de toute l'armée continueront à promouvoir le caractère révolutionnaire et les glorieuses traditions de l'héroïque Armée populaire du Vietnam. L'armée entière est déterminée à accomplir avec succès toutes les tâches assignées, digne du titre de "soldats de l'Oncle Hô", digne des enseignements de l'Oncle Hô : "chaque tâche est accomplie, chaque difficulté est surmontée, chaque ennemi est battu" ; digne de la confiance et de l'amour du Parti, de l'État et du peuple, a conclu le Premier ministre.

VNA/CVN