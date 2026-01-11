Diên Biên : lever de soleil sur une mer de nuages au col de Keo Lôm

Chaque matin, le col de Keo Lôm, situé dans la commune de Na Son, province de Diên Biên, au Nord, s’éveille au-dessus d’une mer de nuages tapissant la vallée.

Sous une lumière dorée, les chaînes montagneuses se succèdent en silhouettes vaporeuses, composant un tableau à la fois grandiose et poétique. Cette beauté naturelle fait de Keo Lôm une halte de choix pour les voyageurs et les amoureux des paysages montagnards du Nord-Ouest.

Texte et photos : Xuân Tu - Phuong Nga/VNA/CVN