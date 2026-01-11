Diên Biên : lever de soleil sur une mer de nuages au col de Keo Lôm

>> Hâu Thào : explorer Sa Pa hors des sentiers battus
>> Un nouveau rendez-vous de tourisme communautaire
>> Le mont Lùng Cúng débordé par les randonneurs : embouteillages et nuits improvisées
Sous une lumière dorée, les chaînes montagneuses se succèdent en silhouettes vaporeuses, composant un tableau à la fois grandiose et poétique. Cette beauté naturelle fait de Keo Lôm une halte de choix pour les voyageurs et les amoureux des paysages montagnards du Nord-Ouest.
|Un lever de soleil d’une poésie rare depuis le col de Keo Lôm.
|Un nouveau jour commence.
|Chaque matin, nuages et montagnes composent un tableau féerique.
|Les fleurs sauvages frémissent dans la brise matinale.
Texte et photos : Xuân Tu - Phuong Nga/VNA/CVN