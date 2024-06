Lancement d’un programme d’enseignement gratuit du vietnamien au Royaume-Uni

Un programme d’enseignement en ligne gratuit de la langue vietnamienne à l’intention des enfants des Vietnamiens au Royaume-Uni a été lancé le 9 juin avec la participation de professeurs de l’Université de langues et d’études internationales de l’Université nationale du Vietnam - Hanoï et d’environ 200 élèves.

Le programme est organisé conjointement par l'Association des Vietnamiens au Royaume-Uni (VAUK), l'Association de liaison avec les Vietnamiens à l'étranger (ALOV) et l’Université de langues et d’études internationales, dans le but de soutenir la communauté vietnamienne au Royaume-Uni dans la préservation et le développement de la langue et de la culture vietnamiennes.

La première phase du programme dure 15 mois avec 16 classes classées en trois niveaux, et 228 élèves. Les cours ont lieu tous les dimanches.

Le programme comprend également des camps d'été annuels pour offrir aux élèves des expériences linguistiques et culturelles vietnamiennes dans leur pays d'origine.

Dào Thi Hông, première secrétaire chargée de l'éducation de l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, a salué le programme, affirmant qu'il s'agissait d'une activité significative pour préserver et développer la langue et la culture vietnamiennes à l'étranger. Cela aidera des Vietnamiens nés et élevés au Royaume-Uni à conserver leur langue maternelle et à créer des liens entre les générations au sein des familles vietnamiennes dans ce pays, a-t-elle déclaré.

Nguyên Minh Tuyên, secrétaire générale de la VAUK et présidente du comité d'organisation du programme, a exprimé sa joie de constater que le programme avait reçu une réponse enthousiaste de la part des Vietnamiens d'outre-mer. Près de 230 élèves se sont inscrits pour participer au programme dans les cinq jours suivant l'annonce, a-t-elle précisé.

