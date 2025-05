Valorisation de la culture vietnamienne en Hongrie

S'inscrivant dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Hongrie, l'événement a vu la présence de l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bùi Lê Thai, de représentants de l'Association des Vietnamiens en Hongrie, du Centre de langue vietnamienne de Budapest, ainsi que de nombreux enseignants, parents et élèves vietnamiens.

Placé sous le patronage de l'ambassade, ce concours visait à encourager les jeunes Vietnamiens de Hongrie à mieux connaître leur pays d'origine et à exprimer leur amour pour le Vietnam, leur fierté nationale et leur attachement à la langue et à la culture vietnamiennes.

L'ambassadeur Bùi Lê Thai a souligné l'importance de cet événement pour renforcer l'identité culturelle au sein de la communauté vietnamienne en Hongrie. Il a notamment salué les efforts des enseignants et des parents, et félicité les élèves pour leurs œuvres émouvantes, riches en souvenirs, émotions et récits familiaux.

